Jarabo: "Hay jueces señalados por combatir la corrupción"

Alberto Jarabo, portavoz y candidato de Podemos, arremetió con dureza con todo lo que está ocurriendo en el Caso Cursach. El podemita aseguró durante la presentación de candidatos de su formación del pasado sábado que "en el caso Cursach estamos viendo en las portadas de los periódicos como jueces y fiscales que querían combatir la corrupción están siendo señalados". Jarabo se refería a la "persecución" al juez Manuel Penalva y al fiscal Miguel Ángel Subirán, que han sido apartados e imputados después de encausar a Bartolomé Cursach.

Jarabo también se refirió durante su intervención en el acto de Podem Illes Balears al ayuntamiento de Palma, institución por la cual se presenta para la alcaldía: "El PP inoculó la corrupción en el cuerpo de la Policía Local de Palma".

Por otra parte, Esquerra Unida de Balears (EUIB) acusó ayer lunes al candidato de Ciudadanos al Congreso por Balears, Joan Mesquida, de fomentar "el tráfico de influencias" y responsabilizaron al partido naranja de estar "minando la democracia" por no actuar al respecto.

Mesquida rechaza las acusaciones y mantiene que en ningún momento ha cometido ningún acto irregular. Solo se limitó a hacer unas gestiones. "Nunca he tomado decisiones y he realizado actuaciones que después no pueda explicar", ha reiterado en varias ocasiones Joan Mesquida.