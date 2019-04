Santiago Niño-Becerra: "Los jóvenes tienen claro que no cobrarán pensión de jubilación"

—Para que se haga cargo del tipo de entrevista: "¿Pero esto de la crisis no se había acabado?"

—Eso nos dicen los políticos, pero empezó en 2007 y continúa. Para saber cuándo acaba, he empleado una regla de tres. La Gran Depresión va de 1929 a 1947, lo cual coloca el fin de la actual entre 2024 y 2026, también con tres fases.

—¿Es 'crash' o 'crack'?

—Es crash, de romper algo frágil como un cristal o una placa de hielo, un trozo de hierro no hace crash.

—"Tercera fase" suena a que se puede empeorar.

—De hecho, por eso tuve una discusión con mi editor, y en la faja del libro se destaca que es la última edición, la fase definitiva. Después de la austeridad y de las anfetas de Draghi, en 2018 despertamos a la realidad de que el modelo de protección social no es sostenible.

—¿Por eso Lacalle quiere cargarse las pensiones?

—No es que quiera, sino que sabe lo mismo que yo y que otras personas. El modelo de pensiones no es sostenible. Se han incumplido todos los supuestos que lo avalaban, no es un asunto ideológico sino un tema de pasta. No hay dinero para mantenerlo, los salarios de los jóvenes que se incorporan al mercado laboral son un veinte por ciento inferiores a la percepción media de un jubilado.

—¿Qué pasará cuando los jóvenes descubran que la riqueza está en manos de los viejos?

—Un alumno me dijo en clase, y tienen veinte años, "oye, por qué te tengo que pagar la pensión a ti, si a mí nadie me la va a pagar".

—¿Son conscientes de su futuro económico?

—Los jóvenes tienen clarísimo que no cobrarán las pensiones de jubilación, lo saben todos los hijos de mis amigos. Haga una encuesta entre jóvenes autónomos, todos cotizan por lo mínimo.

—¿El robot será antes entrevistador o entrevistado?

—Puedo imaginarme a un robot entrevistando a un ser humano, pero no veo a un humano entrevistando a un robot. Un humano puede asumir que un robot le opere de apendicitis, pero nunca asumirá que le quite el trabajo.

—Nassim Nicholas Taleb solo acepta predicciones de quienes se juegan la piel con ellas.

—No me considero un gurú, no hacía falta ser adivino para predecir la crisis. Empecé a ver que las cosas no iban bien en 2005, porque la deuda privada se disparó en España. Pero a nadie le gusta que pare la música cuando la gente está bailando.

—No hay dinero en el mundo para pagar la deuda mundial.

—Qué va, claro que no. El mundo se debe a sí mismo 250 billones de dólares. Como no pidamos prestado a los marcianos...

—Podemos se creó para que personas como usted entraran en política.

—Podemos se creó para homogeneizar las asambleas de ciudadanos desperdigados por las plazas de España, Cataluña o Sol, y que eran peligrosas por incontrolables. Fueron encauzados, por eso se pide a los chalecos amarillos que se conviertan en partido. No me veo en ninguno.

—¿Ha medido la cólera de los 'chalecos amarillos'?

—El sábado pasado, el ejército francés salió a la calle sin intervenir, como toque de ateción de que lo cortarán como sea. Las revoluciones ya no están de moda.

—Más paternidad, más funcionarios,... ¿esto quién lo paga?

—El tema del empleo público se va a reducir en vertical. La línea va a ser hágaselo usted mismo, ya ocurre con las operaciones bancarias.

—¿Quién manda en el planeta?

—El poder económico. En la frase de Lloyd Blankfein de Goldman Sachs, "los banqueros hacemos el trabajo de Dios".

—Usted no cede ante un interlocutor.

—Es cierto. Cuando digo algo, lo he pensado mucho. En rarísimas ocasiones cambio mi punto de vista, pero no hablo por hablar. Han de argumentar mejor que yo.

—¿Cataluña será independiente en sus predicciones?

—¿Qué entiende usted por una Cataluña independiente? Si habla de un Estado con bandera, himno y pasaportes, no lo creo. Los Estados se diluirán en la tercera fase, para ser sustituidos por clusters y corporaciones. La cotización de Apple o Amazon está en el rango del PIB español.

—¿La síntesis de 'El crash, tercera fase' es que va a dolernos?

—La síntesis es que lo necesario va a ser lo importante. "Pero eso duele, me replicará usted, porque me apetece algo y no lo tengo". Visto así, duele, pero no vamos a volver nunca a 20o5, donde teníamos lo que queríamos.