El Govern decreta que Bauzá vuelva a su farmacia o deberá pagar una multa

La Dirección general de Farmacia ha notificado al expresidente del Govern y ahora candidato de Ciudadanos a las elecciones europeas, José Ramón Bauzá, que desestima su solicitud para que un boticario sustituto regente su farmacia de Marratxí. Ante esta notificación, que recibirá por correo certificado, la conselleria de Salud decreta que Bauzá debe incorporarse de forma inmediata a su botica si quiere evitar una sanción económica que podría llegar a los 12.000 euros. Todo ello, en el caso de que los inspectores de la Dirección general de Farmacia del Govern detecten que no ha tomado el mando del establecimiento en el momento en que reciba la desestimación de nombrar farmacéutico sustituto tramitado a través del Colegio de Farmacéuticos de Balears.

El Govern esgrime en su resolución que los argumentos alegados por Bauzá no entran en ninguno de los supuestos que dicta la Ley de Ordenación Farmacéutica, ya que es notorio que desde finales del pasado mes de febrero no ostenta ningún cargo público al haber dimitido como senador autonómico. El expresidente del Govern y del PP argumentaba en su solicitud para nombrar un farmacéutico sustituto su "condición de presidente de Gobierno" –literal– y que mantiene una "agenda institucional nacional e internacional" muy apretada. Ello le impide poder regentar presencialmente su farmacia.

No obstante, desde el Govern aseguraron ayer que el farmacéutico Bauzá "no cumple la ley que dictamina que solo se pueden nombrar boticarios sustitutos en caso de baja por maternidad, cargo público, enfermedad, estudios relacionados con la profesión farmacéutica y en un periodo no superior a un mes de vacaciones". De esta forma lo relató ayer Fina Santiago, portavoz del Govern y consellera de Servicios Sociales. Santiago tiró de ironía tras el anuncio de Bauzá de volver al Ejército: "Tampoco entra en los supuestos para nombrar farmacéutico sustituto ser reservista voluntario".

La resolución de la Dirección general de Farmacia, denegando la solicitud al expresident y exsenador, es del pasado día 1 de abril y se le notificó mediante correo certificado el pasado miércoles día 3 de abril. El ahora candidato de Ciudadanos puede presentar un recurso de alzada contra la desestimación. Sin embargo, desde la Dirección general de Farmacia confirmaron que debe incorporarse de forma inmediata una vez haya firmado el acuse de recibo de la desestimación.

La única posibilidad que tiene José Ramón Bauzá para nombrar un sustituto es cogerse vacaciones. No obstante, solo podrá estar un periodo máximo de un mes. El tiempo le es del todo insuficiente para intentar alcanzar su nombramiento como eurodiputado que en este caso sí le permitiría volver a nombrar farmacéutico sustituto de su botica de Marratxí. Hay que tener en cuenta que las elecciones europeas se celebran el 26 de mayo, junto a las autonómicas, y con un mes de vacaciones apenas llegaría a una semana antes de los comicios.

Multa de 12.000 euros



La Ley de Ordenación Farmacéutica de Balears, aprobada en 1998 y todavía hoy vigente, califica como infracción grave "el funcionamiento de los diversos servicios farmacéuticos y de las oficinas de farmacia sin la presencia y actuación profesional del farmacéutico responsable". Ello supone que la sanción puede ir de 3.000 euros hasta los 12.000 euros en función del grado de incumplimiento. En este sentido, desde la Dirección general de Farmacia explicaron a este periódico que Bauzá tiene la obligación de tomar el mando como farmacéutico titular de su establecimiento en el momento en que reciba la notificación de que se desestima nombrar un boticario sustituto. En caso de no cumplir con lo que marca la ley se le abrirá expediente por infracción grave. Solo en el caso de infracciones muy graves –que no es el caso de Bauzá, según el Govern–, la conselleria de Salud tiene la potestad de cerrar el establecimiento durante cinco años.

El fichaje estrella de Albert Rivera para las listas europeas de Ciudadanos dimitió como senador autonómico y se dio de baja del PP el 28 de febrero. Anunció que volvía a su farmacia. Pero no ha sido así y ahora ha aterrizado en Ciudadanos. Lo que ocurre es que le falta un cargo público para que le autoricen no tener que volver a trabajar en su farmacia.