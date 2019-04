El Govern desestima la solicitud de Bauzá de tener un sustituto en su farmacia

La Dirección General de Farmacia ha notificado al expresident y ahora candidato de Ciudadanos a las elecciones Europeas, José Ramón Bauzá, que desestima su solicitud para que un boticario sustituto regente su farmacia de Marratxí. El Govern argumenta que los argumentos esgrimidos por Bauzá no entra en ninguno de los supuestos que dicta la Ley de Ordernación Farmacéutica, ya que es notorio que desde finales del pasado mes de febrero no ostenta ningún cargo público al haber dimitido como senador autonómico.

Bauzá argumentaba en su solicitud que ha sido president del Govern y mantiene una agenda nacional e internacional muy apretada y ello le impide poder regentar en condiciones su farmacia. No obstante, el Govern asegura que Bauzá "no cumple la ley que dictamina que solo se pueden nombrar farmacéuticos sustitutos en caso de baja por maternidad, cargo público, enfermedad, estudios relacionados con la profesión farmacéutica y en un periodo no superior a un mes de vacaciones", ha asegurado la hoy portavoz del Govern y consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago.

La resolución de la Dirección General de Farmacia es del pasado día 1 de abril y se le notificó mediante correo certificado el pasado miércoles día 3 de abril. El expresident puede presentar un recurso de alzada contra la desestimación, con lo que ganaría un mes de tiempo a la espera de saber si es elegido eurodiputado. De todas formas, en el Govern están estudiando si, mientras se termina de dilucidar y resolver el posible recurso, Bauzá debe ponerse la bata blanca y permanecer detrás del mostrados de su botica.