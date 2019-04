José Ramón Bauzá se escuda en el Colegio de Farmacéuticos para evitar volver a su farmacia

El expresidente del Govern y ahora en las listas de Ciudadanos al Parlamento Europeo, José Ramón Bauzá, descarga en el Colegio de Farmacéuticos de Baleares que alegara ser "presidente del Gobierno" y su "agenda nacional e internacional" para poder mantener a un sustituto y evitar volver al frente de su farmacia, un extremo que confirma el presidente del órgano colegial, Antoni Real. El presidente de los apotecarios del archipiélago considera que "por los actos que puede tener como expresidente o como exsenador" la solicitud de mantener un relevo al frente de su botica "no es descabellado". Eso sí, señala que si Salud deniega la solicitud, Bauzá deberá volver a su farmacia.

"Yo consulté personalmente con la asesoría jurídica de mi Colegio y ellos me dijeron que pusiera en mi petición mi condición de presidente del Gobierno y mi agenda nacional e internacional por tal motivo", se ha escudado Bauzá en declaraciones es este diario. "Si me deniegan la petición para el nombramiento de un farmacéutico sustituto, no tengo inconveniente en volver a consultar con el Colegio y actuar cómo me digan", ha afirmado, insistiendo en que "siempre consulto mis decisiones con los expertos en la materia".

El exlíder popular y ahora en las listas de Ciudadanos al Parlamento Europeo ha expresado su sorpresa por la trascendencia de sus alegaciones, de las que ha informado hoy Diario de Mallorca, toda vez que considera "lógico" que una persona con sus antecedentes políticos y su actividad requiera un sustituto al frente de la farmacia.



"Si se le deniega deberá cumplir con el horario mínimo en la farmacia"

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Baleares, Antoni Real, ha confirmado que el expresidente se reunió con el órgano y se optó por elevar su solicitud con los argumentos empleados. "Es un caso excepcional y no está especificado en nuestra normativa, pero entiendo que por la agenda que puede tener como expresidente y exsenador no es descabellado", justifica Real. "Es una situación que, evidentemente, no se había presentado nunca, pero entendemos que se puede interpretar así", apunta el responsable del órgano colegial de apotecarios de las islas.

En caso de que Salud deniegue la solicitud, Real no se plantea que el Colegio recurra ni presente alegaciones, algo que deja en manos de Bauzá. "Si se le deniega la sustitución y se determina que no tiene derecho a ello, deberá volver a la farmacia y cumplir con el horario mínimo", avanza, por otra parte, el presidente del Colegio.

Desde que empezó a encadenar cargos públicos una década atrás, Bauzá ha tenido autorización de la conselleria de Salud para que un farmacéutico sustituto regentara el día a día de su botica en es Pont d'Inca Nou. El pasado 23 de enero, anunció que abandonaba el Partido Popular por discrepancias ideológicas con el actual líder Biel Company. Cinco días más tarde, oficializó su dimisión como senador autonómico, y en consecuencia se interrumpió la causa por la que tenía exonerada su presencia física continuada en la farmacia de su propiedad.