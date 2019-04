Los inquilinos saldrán a la calle para denunciar los precios abusivos

El Sindicat de Llogaters de Palma ha convocado para el próximo sábado día 6 una manifestación, con el objetivo de pinchar la burbuja inmobiliaria, que está provocando un aumento de los precios del alquiler de vivienda, que son inasumibles para miles de ciudadanos. La manifestación saldrá desde la plaza de España, en Palma.

Alma Vives y María José Ordóñez, portavoces de este sindicato, señalaron que el objetivo de la protesta en la calle es reclamar una bajada generalizada del precio del alquiler. Por ello, el mensaje de la manifestación será; "Basta de alquileres abusivos". Otra de las exigencias que propondrán es que se expropien las viviendas que están en manos de bancos y de los llamados fondos buitres, para destinarla a vivienda pública.

También se exigirá la paralización inmediata de los desahucios de familias trabajadoras, así como exigir a la administración que acabe con los pisos turísticos mientras haya familias que se vean obligadas a abandonar sus barrios. Para terminar con los precios abusivos proponen un impuesto progresivo a los alquileres más caros, que tenga que pagar el propietario que se está dedicando a la especulación.

Alma Vives explicó que esta manifestación, que cuenta con el apoyo de 16 asociaciones, no solo se celebrará en Palma, sino en las principales ciudades del país. También se extenderá a otros países donde sufren el problema del precio abusivo de las viviendas. Denunciaron que en estos momentos la mayor parte de la población trabajadora de Mallorca, con sueldos en la mayoría de casos de menos de mil euros al mes, no pueden hacer frente al coste del pago de alquiler. Por ello, se ven obligados a compartir vivienda con otras familias, para hacer frente al coste del piso.

La portavoz resaltó también que hay muchos inquilinos que en estos momentos no se les ofrece la posibilidad de renovar sus contratos de alquiler, porque los propietarios le están exigiendo unos precios que no pueden asumir. Estas familias vienen sufriendo un acoso inmobiliario y se ven obligadas a abandonar sus casas a través de órdenes judiciales.

Denunció también que en estos momentos las familias tampoco pueden acudir a la administración para conseguir una vivienda digna, ya que es muy complicado conseguir un piso a través del Ibavi.

La portavoz señaló que debido a que este problema afecta a muchas familias y no se observa una solución a corto plazo, sino más bien lo contrario, espera que la manifestación cuente con la participación de mucha gente.