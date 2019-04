Hacienda advierte a 21.000 dueños de viviendas vacacionales en Mallorca que las declaren

La Agencia Tributaria de les Illes Balears ha presentado este jueves las especificaciones que se aplicarán en la campaña de la Renta 2018 que se inició el pasado 2 de abril para todos los españoles, con novedades tanto en los avances telemáticos como en la normativa que se aplica.

Una de las novedades más destacables será que a nivel local se enviarán más de 21.000 avisos a propietarios de viviendas de Baleares que las alquilaron el año 2018 en régimen de alquiler vacacional. Se trata del triple del número de avisos que se realizaron en el pasado y obedece a que, desde la Agencia Tributaria de las Illes Balears, se ha recopilado información procedente de los mayores portales de alquiler vacacional colaborativo al ser requerida en el transcurso del año pasado. Los responsables de Hacienda en Baleares reconocieron que: "los portales y plataformas web han sido muy diligentes a la hora de aportar información sobre los propietarios. Los datos que se ha obtenido se han cruzado con los que ya tenemos y en esta campaña se quiere realizar un preaviso a los propietarios sobre la obligación de declarar dichos alquileres, ya sean considerados legales o ilegales".

La colaboración entre Agencia Tributaria y los portales de alquiler turístico no se quedan únicamente en la obtención de datos de los implicados sino que incluyen la actividad económica que han generado, no únicamente en el ejercicio del año 2018 sino también en los años pasados, por lo que desde el Ministerio de Hacienda se insta a que se presente una declaración complementaria sobre los ejercicios anteriores, en el caso de que no se hubieran reflejado los datos de estos alquileres.

A nivel de avisos, también hay novedades sobre los baleares que hayan realizado movimientos en cuentas del extranjero en el pasado año, ya que se ha llegado a un acuerdo con más de 120 países para que aporten datos sobre dichos movimientos, incluyendo Estados que previamente no estaban incluidos como Suiza o Andorra, e incluso algunos considerados como 'paraísos fiscales grises'. Hasta 60.000 avisos serán remitidos desde la administración local a diferentes ciudadanos para informar de la necesidad de reflejar estos movimientos en la Declaración de la Renta 2018.

Para acabar, también se informará a unos 440 ciudadanos sobre el conocimiento de su actividad en las operaciones de criptomonedas, que tuvieron un auge el pasado mes de diciembre.



La nueva normativa



En esta nueva edición existen diferentes cambios en la normativa que afectan a un gran número de personas. No estarán obligados a declarar los contribuyentes con rentas exclusivamente procedentes del trabajo con un importe inferior a 22.000 euros en el caso de un pagador o de 12.643 euros en el caso de varios pagadores, incrementándose respecto a ejercicios anteriores.

En caso de que el contribuyente haya tenido gastos de guardería, la deducción por maternidad se incrementa hasta en 1.000 euros a los 1.200 euros anuales que ya se percibían por maternidad por cada hijo menor de 3 años, y que complementan a la decisión del Tribunal Supremo sobre la exención de pago de tributos por el permiso de maternidad o paternidad, que podrán ser reclamados esta misma campaña.

Además, también se actualizará la deducción por inversión en empresas, mientras que se incrementa la deducción por familia numerosa.



Los datos en Baleares



El objetivo de esta nueva Campaña de la Renta 2018 es el de fomentar que los ciudadanos presenten sus declaraciones de manera telemática por lo que se ha invertido en la WEB RENTA, las APPs para dispositivos móviles y se ha limitado la comunicación telefónica al servicio 'Le llamamos' que requerirá solicitar una cita previa para que la Agencia Tributaria contacte con el ciudadano. Estas facilidades han impulsado que, hasta el día de hoy, ya se hayan presentado más de 20.000 declaraciones con una tasa de devolución que llega al 70%.

Aún así, la campaña de asistencia presencial al ciudadano se pondrá este año en marcha el 14 de mayo, finalizando el 1 de julio. En la edición anterior se llegaron a atender a casi 56.000 contribuyentes en las 5 oficinas autonómicas y se estima que este año se atenderá al mismo número de personas, aunque según reconocen los representantes locales: "Hoy en día ya no se utiliza tanto la cita presencial, únicamente tenemos algo de aglomeración al principio pero al final no hay ningún problema en conseguir cita y ser atendido", lo que facilita la gestión a los ciudadanos de les Illes Baleares a la hora de tramitar su Declaración de la Renta 2018, ya sea de manera telemática o presencial.