El Gobierno aprobará en dos semanas el decreto para regular el autoconsumo energético

José Domínguez Abascal, secretario de Estado de Energía del ministerio de Transición Ecológica, anunció ayer, en el Foro de la Transición Energética, celebrado en el Club Diario de Mallorca, que en dos semanas el Consejo de Ministros aprobará el Real Decreto de Autoconsumo, por el que este se regulará. Señaló que no solo regulará el autoconsumo de viviendas individuales, sino también el compartido así como los autoconsumos con y sin vertido a la red."Los pequeños autoconsumidores serán compensados por sus vertidos y los grandes tendrán que darse de alta como generadores de energía", explicó.

"Tendremos que transformar nuestros hábitos de vida. A usar coches eléctricos que deberemos cargar en los momentos que haya más energía, a caminar más y a usar bicicletas y patinetes y a consumir en las horas en las que resulte más conveniente para el sistema eléctrico", anticipó Domínguez Abascal ayer durante el evento, que estuvo patrocinado por Redexis, Endesa y Red Eléctrica de España y contó con la intervención de directivos de estas tres empresas energéticas.

El secretario de Estado recordó que a finales del año 2020 funcionará el cable eléctrico que conectará la isla de Mallorca con la de Menorca, garantizando el suministro de esta última isla. También habló de una nueva conexión energética entre las islas y la Península, gracias a un segundo cable eléctrico, así como otro más entre Mallorca y Menorca. Estos proyectos responden a la cooperación entre el Gobierno de España y el de Balears.

Destacó el gran reto que representa la transición energética, si bien se mostró optimista sobre este proyecto. Otro de los invitados al foro fue el catedrático de Barcelona, Mariano Marzo, experto en recursos energéticos y geología del petróleo, que realizó una exposición muy pesimista sobre la situación energética y las consecuencias negativas que está sufriendo el planeta, que hace necesario una transformación urgente, en la que deben implicarse todos los países.

El profesor Marzo explicó que el problema no "es el cambio climático, que nos ha acompañado siempre, sino el calentamiento del planeta" y resaltó que en estos momentos la electricidad solo representa el 20% de la energía que se consume, mientras que el resto procede de la explotación de los hidrocarburos. También consideró necesario encontrar una solución para limpiar las emisiones de CO2 que se envían a la atmósfera, con la dificultad añadida de que en los próximos años se espera un gran aumento del consumo de energía, al crecer la población, que exigirá que el uso energético esté asegurado. Por esta razón el catedrático aseguró que es necesario hallar una solución, a través de una apuesta por la investigación, para que estos gases que se expulsan por el uso de esta energía dejen de contaminar la atmósfera. "La sostenibilidad energética no solo es medio ambiente, tiene otros conceptos. No solo hay que dejar de emitir, hay que limpiar lo que hemos emitido", resaltó el catedrático.



Energía renovable



Martín Ribas, director general en Balears de Endesa, coincidió en la gravedad que representa el calentamiento del planeta y consideró que no existe más alternativa que iniciar una transformación energética. Apostó por las renovables, a través de energía solar o eólica, si bien reconoció que de momento no es suficiente para cubrir todo el consumo. Denunció el alto precio que cuesta la energía en España, si bien aclaró que la mitad de la factura que paga el consumidor se refiere a los impuestos y a los peajes inteligentes. "Hay que evitar los consumos en las puntas de energía y potenciar la tarifa plana", señaló Ribas,que anunció la previsión de que en poco tiempo la energía renovable represente el 40% del consumo y que puede alcanzar hasta el 70%. "Hay que hacer más con menos y será necesario apostar por la tecnología y por la educación para consumir menos energía".

Por su parte, el conseller Marc Pons destacó la peculiaridad del sistema energético de Balears, que está conectado a la Península por cable, lo que representa un método costoso. Se quejó de la falta de inversión y consideró necesario crear un segundo cable de conexión. Calculó que será necesaria una inversión de más de mil millones de euros, pero se mostró especialmente satisfecho con la ley de cambio climático que se ha aprobado en Balears "que se convertirá en la hoja de ruta de la transformación energética".

Destacó también el reto que representa en las islas la apuesta por las energías renovables, reconociendo que estamos muy lejos de los porcentajes de la Península, pero que el camino pasa por "ahorrar energía y por reducir las emisiones" a la atmósfera. Pons anunció también que Balears, al ser unas islas, sufrirá con mucha intensidad las consecuencias del cambio climático. Por esta razón el conseller consideró básico que se abra el debate de las centrales térmicas, destacando que en Mallorca se van cerrando las que funcionaban con carbón, que son muy contaminantes. Marc Pons señaló que está convencido de que la transformación en Balears pasa por una apuesta por la energía fotovoltaica y la aeólica.

Miguel Rafael Duvison García, director general de operación de la empresa Red Eléctrica Española, también apostó por la necesidad de tomarse muy en serio la transición energética, considerando que es necesario apostar por las renovables, para evitar de esta forma "importar de otros países un combustible que en estos momentos no tenemos". Dijo que hay que invertir más en investigación, para conseguir que la energía eólica y la fotovoltaica obtenga mejores resultados y con ello se pueda cubrir todo el consumo. Sin embargo, para ello es necesario crear nuevas instalaciones con capacidad para almacenar y transportar esta energía. "Las instalaciones eléctricas más estables son las más grandes", afirmó el experto que participó en esta jornada dedicada a la transformación energética.

Miguel Mayrata, director de diversificación de negocio de la empresa de gas Redexis, fue el último en intervenir y explicó el difícil reto que representa la transformación energética, si bien apuntó que no hay que apostar únicamente por la electricidad, sino también por la energía del gas. Detalló que Balears cuenta con una red de 1.250 kilómetros de cañerías de gas, que cubren 17 municipios y además dan servicio al "85 por ciento de los hoteles de Mallorca". El experto en energía alabó las ventajas que representa para las industrias que apuesten por el gas como fuente principal de energía, por ser "ecológico y económico". También detalló las ventajas de invertir en vehículos que funcionan con gas, ya que estos modelos pueden llegar a recorrer "con 20 euros de gas más de 500 kilómetros", una distancia muy superior al mismo coste con otros coches que utilizan un combustible distinto.

El directivo destacó también que en estos momentos los gases contaminantes que se generan en los vertederos de basuras terminan contaminando la atmósfera, por lo que hay que buscar "un sistema para aprovecharse de toda esa energía".