Silencio de Mesquida ante el fichaje de Bauzá por Ciudadanos: "Rivera no me informó"

Joan Mesquida, cartel electoral de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por Baleares en los comicios de 28 de abril, ha eludido opinar sobre el fichaje del expresident balear del PP José Ramón Bauzá como número cinco de la lista del partido para las elecciones europeas, alegando que el esta centrado en conseguir los objetivos de Ciudadanos para las elecciones generales.

En una comparecencia ante los medios de comunicación para presentar a los candidatos de las islas para el 28A, Mesquida ha admitido a preguntas de los periodistas que no había sido informado del fichaje de Bauzá y ha intentado no lanzar ninguna opinión. "No soy miembro del partido, lo lógico es que no me informen", ha dicho el candidato apelando a su condición de independiente.

El silencio de Mesquida refleja que el anuncio de que el expresident del Govern será candidato para las europeas no ha sido recibido con ilusión por el cartel electoral del partido al Congreso en las islas. "Respeto las decisiones", se ha limitado a afirmar ante la decisión de Albert Rivera. Mesquida ha rechazado también cualquier interpretación sobre su silencio.

Al preguntársele si no teme que la presencia de Bauzá en las listas electorales, aunque sean las europeas, perjudique a sus expectativas en las urnas el 28A en Balears, ha considerado que si los candidatos de Ciudadanos están "centrados en la energía" de lograr el objetivo de un triunfo electoral "nada interferirá en los resultados y si lo hace será positivamente".