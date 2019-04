Rivera ficha a Bauzá para la lista de Ciudadanos al Parlamento Europeo

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado el fichaje del ex dirigente del PP José Ramón Bauzá para la lista al Parlamento Europeo que presentará su partido para los comicios del 26 de mayo, al igual que la ex socialista Soraya Rodríguez.



En un desayuno informativo de Europa Press, Rivera ha hecho este anuncio y ha pedido que se trate con normalidad estos pasos de un partido a otro. El presidente de la formación naranja no ha especificado el lugar que ocupará en la lista el ex presidente del Gover y exsenador del PP, limitándose a decir que estará "en puestos de salida". No obstante, fuentes políticas lo sitúan en el número cuatro, detrás de la exsocialista Soraya Rodríguez.





Encabezará la lista Luis Garicano y en esos primeros puestos estarán también Maite Pagazaurtundua, Javier Nart y Soraya Rodríguez.Estos días José Ramón Bauzá se encuentra recibiendo formación militar para adquirir la condición de reservista del Ejército español ((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))