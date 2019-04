Pericay, sobre el fichaje de Bauzá para las europeas: "No diré que me alegro, sería falso"

El anuncio de Albert Rivera de que el expresidente del Govern José Ramón Bauzá irá en las listas de Ciudadanos al Parlamento Europeo no ha sido recibido con especial entusiasmo en Baleares. Más bien al contrario. Después de que todos los rostros del partido en las islas le cerraran la puerta a incorporarse en las listas electorales autonómicas y de que incluso el portavoz del partido en el archipiélago, Xavier Pericay, llegara a decir que si Bauzá iba en sus listas, él sobraba, la incorporación del expresidente popular no ha caído nada bien. "No diré que me alegro de la noticia porque sería falso", ha reaccionado, precisamente Pericay: "Todo el mundo sabe lo que pienso sobre él".

En declaraciones a este diario tras conocerse que Bauzá se garantiza ser eurodiputado de Ciudadanos en Bruselas, Pericay ha evitado la crítica a la dirección nacional, ciñéndose a que "es una dirección del presidente del partido y no tengo nada que decir". No obstante, ha querido subrayar que el expopular "no está en las listas europeas del partido en representación del partido en Balears" y, por contra, ha valorado que, como mínimo, "se ha cumplido que no esté en ningunas listas electorales de Ciudadanos en Baleares, que es lo que yo había garantizado".

Sobre el futuro de Bauzá en Ciudadanos, Pericay ha señalado que "no se ha afiliado al partido, sino que se presenta como independiente" y ha confiado en que "siga las políticas de Ciudadanos" y que "no entre en contradicción con la línea del partido". Cabe recordar que pese a haber perdido las primarias para ser el candidato de Ciudadanos al Govern frente a Marc Pérez-Ribas, Pericay sigue siendo el portavoz del comité autonómico del partido, un cargo que en el partido de Rivera equivale a las presidencias o secretarias generales autonómicas de otros partidos políticos.