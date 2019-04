Exposición 'Encontrar para encontrarnos': "Dejé toda una vida para estar en Mallorca, donde no tenía ni dinero, ni papeles"

Ema Liliana Lani, original de Argentina; y Segun Adebayo Adegbola, natural de Nigeria, fueron ayer los protagonistas de la inauguración de la exposición de Cáritas Mallorca 'Encontrar para encontrarnos'. Ambos migrantes, a través de su testimonio pusieron de manifiesto el drama que cada día viven quienes abandonan su país de origen.

Liliana, profesora de educación para adultos en su país, explicó las dificultades por las que tuvo que pasar al tomar la decisión de vivir en Mallorca, para ella "una isla llena de luz", pero también de sombras, pues aquí "no tenía ni dinero, ni trabajo, ni papeles", explicó, para añadir que dejó "toda una vida" para emprender su aventura, ya que en su lugar de origen tenía empleo y a toda su familia.

Esta docente, ahora inmersa laboralmente en el mundo sociosanitario, tomó la decisión de venir a Mallorca tras superar un cáncer de útero, "necesitaba un lugar en el que poder estar tranquila". En un primer momento vino de vacaciones, estuvo tres meses y finalmente decidió que Mallorca era "el lugar del mundo" que quería para vivir. Nada fue fácil, los días pasaron, el dinero se agotó y se vio sin empleo y sin papeles.

"Llegué a sacar comida de la basura y nunca se lo he contado a mi familia", explicaba con dolor y pesar Liliana, quien, finalmente, gracias a Cáritas, encontró trabajo y apoyo.

"Mi sueño no estará completo hasta tener a mi familia conmigo", expresaba ayer, con tristeza, Adebayo. Él era profesor de universidad en Nigeria y un día decidió venir a Europa para ofrecer sus conocimientos más allá de su país. Desde el primer momento tuvo que luchar contra viento y marea. Su objetivo era viajar a Alemania, sin embargo, al llegar a Madrid su idea se truncó, "alguien me habló de Mallorca y decidí venir".

Adebayo lleva en la isla desde 2008 y ni la falta de conocimiento de castellano y catalán, ni los precarios trabajos que ha tenido que desempeñar desde entonces han podido ni con su sentido del humor, ni con sus ganas de vivir aquí. "Si el mundo te da una piedra, tienes que decidir qué hacer con ella", relató optimista. Y así fue como empezó a estudiar las lenguas oficiales de la isla y realizó diversos cursos para poder conseguir un buen trabajo.

"No todos los que tienen un sueño viven para poder cumplirlo". Su discurso al completo fue una oda al optimismo, además de servirse de él para concienciar a la gente de que "hay que trabajar juntos, pues ya hay suficientes problemas en la vida y todos tenemos en ella un papel para mejorar la sociedad".

Tanto él como Liliana agradecieron a Cáritas todo lo que ha hecho por ellos, ya que como expresó Adebayo, la entidad "no solo me ha dado pescado, me ha enseñado a pescar y me ha dado las herramientas para hacerlo".



Una campaña del Papa



'Encontrar para encontrarnos' es una exposición organizada por Cáritas Mallorca que forma parte de la campaña lanzada por el papa Francisco y Cáritas Internationalis 'Compartiendo el viaje' de movilidad forzada, donde se promueve la cultura del encuentro. La muestra está dedicada a los millones de personas que tienen que dejar sus países y profundiza en lo que supone para alguien el hecho de migrar. Se podrá visitar en el patio de Can Balaguer hasta el día 16 de abril de martes a sábado, de 10 a 19 horas y los domingos de 11 a 15 horas.

Esta exposición itinerante -ya ha recorrido diferentes ciudades españolas- da a conocer once testimonios de personas que tuvieron que dejar sus hogares por diferentes circunstancias. A través de paneles informativos con fotografías, textos e infografías, se cuentan sus historias y también se ofrecen datos de la realidad de los migrantes y refugiados y algunas propuestas de actuaciones para intentar cambiar estas realidades.

Como bien explicó Sebastià Serra, director de Cáritas Mallorca, con esta muestra "se pretende que mediante el encuentro con el otro acabemos pensando en nuestra manera de actuar ante las personas refugiadas y los migrantes" y "tengamos la capacidad de mirar, escuchar y el sentido de la justicia que la realidad de estas personas exige".