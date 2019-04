El Pacto no cierra la puerta a El Pi si no suma mayoría después del 26M

PSIB, Més y Podemos lo tienen claro: si suman, volverán a pactar. Después de cuatro años de Pacto en las principales instituciones de Balears, las tres formaciones de izquierda hacen un balance positivo en el que ven "las dificultades, las discusiones y las desaveniencias" dentro de "la normalidad" y confirman su voluntad de "dar continuidad otros cuatro años más" con unos "Acords pel Canvi 2.0". Sin embargo, mientras contraponen un nuevo Pacto a la suma de las fuerzas "conservadoras o ultraconservadoras" no cierran la puerta a los regionalistas de El Pi si no suman después de las elecciones del 26 de mayo. Mientras que con Ciudadanos no ven entendimiento "ni hartos de vino", señalan que "no es lo mismo Ciudadanos que El Pi": "Habrá que esperar a ver en las elecciones si hay que ampliar el pacto", dicen.

Los partidos de izquierda quisieron dar ayer una imagen de unidad en una comparecencia conjunta en la que enviaron un mensaje: que si después del 26 de mayo suman, volverán a pactar. "No es una coalición preelectoral porque tenemos nuestras diferencias, que ya las vereis en campaña", matizó la consellera y número dos de Més, Fina Santiago. "Nosotros lo decimos, somos transparentes, ahora que PP y Ciudadanos digan si van a pactar con Vox", envió el recado Santiago. "Ahora mismo es un pacto o el otro, o nosotros o las fuerzas conservadoras y ultraconservadoras", añadió la socialista Pilar Costa.



"Hemos roto el mantra"



De la suma de las derechas, las formaciones dejaron fuera a El Pi. De hecho, pese a que esquivaron la pregunta sobre si pactarán con los regionalistas en caso de no sumar, señalando que salen a "sumar los 30 diputados que dan la mayoría absoluta", evitaron cerrarles la puerta, en contraste con la vehemencia con que lo hicieron con Ciudadanos. "Més no puede pactar con Ciudadanos. ¡Ni harta de vino!", respondió Fina Santiago. "No es lo mismo Ciudadanos que El Pi", concedió la consellera Costa": "Habrá que esperar a ver en las elecciones si hay que ampliar el pacto", admitió la socialista.

Por otro lado, más allá de la voluntad de dar continuidad al Pacto, Més y Podemos evitaron dar por hecha la presidencia para Francina Armengol. "La presidenta no tiene por qué ser Armengol", señaló desde Més Fina Santiago. "La presidencia se deberá negociar y debatir después de las elecciones, ahora lo que decimos es que nos tenemos que entender", defendió. "Lo suscribo", se sumó desde Podemos Alberto Jarabo, que bautizó un nuevo Pacto como "Acords del Canvi 2.0".

El balance que hacen de cuatro años de Pacto es "positivo". "Como Govern y como Pacto nos tenemos que preguntar si hemos dejado la cosa mejor de cómo la encontramos. La respuesta, sin duda, es un sí", sintetizó Santiago.

"Hasta ahora había un mantra de que la derecha gestionaba mejor, pero nuestra eficacia en la gestión ha sido una evidencia, esta legislatura hemos roto ese mantra", destacó por su parte Costa. "Tenemos 70.000 puestos de trabajo más que hace cuatro años", destacó la consellera socialista. "Veníamos de una crisis en la que la gente se encontró un Govern como el de Bauzá que les hacía oposición a sus necesidades. Nada más empezar recuperamos la tarjeta sanitaria", recordó Jarabo, para destacar también medidas como la renta social, la ley de Vivienda o "leyes como la de Residuos o la de Cambio Climático que son la vanguardia de lo que está por venir".