Estaràs se garantiza seguir en Bruselas como número nueve del PP a las europeas

Rosa Estaràs repetirá en puestos de salida en las listas del PP al Parlamento Europeo. Después de haber sido número diez en 2009 y número siete en 2014, ahora será la número nueve en las listas de los populares en las elecciones del próximo 26 de mayo, una posición que, salvo descalabro, le garantiza volver a tener otros cinco años más escaño en Bruselas. Un hecho que ayer quiso atribuir al líder del PP balear, Biel Company: "Si voy de nueve en las listas es gracias al liderazgo y al peso político de Biel Company dentro del PP".

El líder nacional del PP, Pablo Casado, anunció ayer por la mañana que la exministra Dolors Montserrat encabezará la candidatura del PP a las europeas. Horas después los populares del archipiélago confirmaban que Estaràs será la número nueve. La ya eurodiputada había manifestado su predisposición a seguir y sólo esperaba el 'ok' de Casado. Tras tener que incorporar a las listas al presidente de Madrid, Ángel Garrido, o al exministro García-Margallo, la mallorquina ha quedado de nueve, una posición que, a tenor de las últimas encuestas que dan 12 diputados a los populares, le permite continuar en Bruselas.

En una rueda de prensa ante los medios, Estaràs quiso aprovechar su reelección para las listas para brindar un capotazo al líder del PP balear, Biel Company. Después de la crisis por la candidatura del 28-A, la eurodiputada atribuyó que si va de nueve es "gracias al liderazgo y al peso político de Biel Company dentro el PP". "La presidenta [Francina] Armengol dijo que no mandábamos en nuestra casa. Pues será gracias a Biel Company que seré la única eurodiputada de Balears", señaló.

Casado, el viernes en Palma



Cabe recordar que del PSIB estará como número 18 en las listas del PSOE a las europeas Alícia Homs. Las últimas encuestas dan, precisamente, 18 eurodiputados a los socialistas españoles. Lo que hoy deja en el aire que la socialista balear vaya a estar en la eurocámara.

Estaràs, que no escatimó elogios a Company, alertó que en estas europeas habrá "una irrupción de diputados radicales, xenófobos y euroescépticos". "En estas elecciones no se trata de izquierda o derecha, sino de no perder el sentido común", defendió.

Company, que recibirá de nuevo a Pablo Casado el viernes, apuntó como "retos de Balears" en Bruselas, el régimen especial para los payeses de las islas, la tarifa máxima en los billetes o la modificación del decreto de mínimis para las ayudas al transporte.