Consell y diversos Colegios profesionales se adhieren a la Declaración de Davos

En la mañana de este martes se ha producido la firma de la adhesión a la Declaración de Davos por parte del Consell de Mallorca, UIB y diferentes representantes de colegios profesionales relacionados con el urbanismo. En el acto han participado la consellera de Territorio y Infraestructuras del Consell de Mallorca, Mercedes Garrido, el rector de la UIB, Llorenç Huguet y la decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares, Marta Vall-Llosera, entre otros.

La Declaración de Davos surgió tras la Conferencia de ministros de Cultura Europeos, representantes de la UNESCO y otros actores internacionales, realizada a principios del año 2018 y que reconoce que existe una pérdida de calidad en el entorno construido, llegando a banalizar las construcciones y con poco respeto a la sostenibilidad y a la tierra. A partir de ese reconocimiento, entendieron que había que dotarle un papel predominante a la cultura en las políticas de desarrollo, siempre con un enfoque sostenible e integral, con la necesidad de configurar conjuntamente los lugares que se habitan. "En general, había una preocupación general en Europa y existía una necesidad de que todos fuéramos en la misma dirección. El entorno se ha de cuidar de cara a generaciones futuras y es un tema que se ha de abordar desde todos los ámbitos" resume Marta Vall-Llosera sobre la importancia de la Declaración de Davos.

Un concepto se ha popularizado desde el 2018; el Baukultur, una idea que quiere abarcar todas las modificaciones humanas que alteran el espacio construido, comprendiendo los edificios existentes, incluyendo monumentos y otros elementos del patrimonio cultural, así como el diseño y construcción de edificios modernos y espacios públicos. ¿Y cómo hacerlo? "Dando pasos conjuntos, tanto nosotros como la sociedad" aclara Marta, que piensa que esta iniciativa es un primer paso de consenso entre muchas instituciones para mejorar el futuro con una visión más humanística del espacio.



¿Utopía o realidad?



La adhesión a la Declaración de Davos por parte de representantes locales es vista como un paso hacia adelante en la consecución de una mayor calidad de lo construido y en la consecución de una arquitectura más responsable, pero no deja de ser una declaración de intenciones. Llorenç Huguet ve muy positiva esta firma porque "todo comienza con una declaración de intenciones, hemos de empezar a partir de allí". Esta impresión es compartida por la decana del Colegio Oficial de Aquitectos de Baleares que cree que es muy relevante a nivel de ética y sensibilización general. Eso sí, desafortunadamente no compromete a ningún asociado a la adhesión en este compromiso lo que resta valor actual al acuerdo.

En realidad, la firma representa un paso adelante a nivel de voluntades en el camino de la sostenibilidad y la multidisciplinaridad pero no existe un compromiso real de actuación a un nivel menor, lo que no deja de evidenciarse como una iniciativa utópica aunque reseñable, más incluso por parte de los representantes políticos actuales, que pueden no ser los mismos en cortas fechas.



Baukultur mallorquín



A nivel local, Daniel Tur, presidente del Colegi Oficial de Aparejadores y firmante del acuerdo, cree que se trata de un acuerdo que debería ser independiente del color político que gobierne y tiene claro que "las leyes se basan en principios. A nivel de Baleares lo que nos hace falta es una clarificación de las leyes. El exceso regulatorio hace que su aplicación sea muy difícil, mientras que las normas deberían ser claras y fácilmente aplicables".

Lo cierto es que la idea de Baukultur no parece haberse aplicado años atrás, hecho del que se es consciente en nuestro territorio. "Eso nos ha llevó a una etapa de excesos que nos ha servido para reflexionar sobre tener que hacer cosas de otra manera" finaliza Marta sobre la actualidad arquitectónica de la isla. En temas más conflictivos, como el futuro del edificio de Gesa o el monumento de Sa Feixina, piensa que tiene que existir un consenso entre todos los ámbitos y, a veces, ni siquiera se puede conseguir en 4 años. Parece que el Baukultur llega a Mallorca pero solo a nivel de despachos, veremos si lo hace a nivel de calle.