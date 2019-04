PSIB, Més y Podemos no descartan tener que "ampliar el pacto" a El Pi

PSIB, Més y Podemos no descartan tener que "ampliar el pacto" a El Pi

PSIB, Més y Podemos lo dicen claro: si suman, volverán a pactar. Después de cuatro años de Pacto en las principales instituciones de Balears, las tres formaciones de izquierda hacen un balance positivo en el que ven "las dificultades, las discusiones y las desaveniencias" dentro de "la normalidad" y confirman su voluntad de "dar continuidad otros cuatro años más" a lo que ya hablan de "Acords pel Canvi 2.0". Mientras contraponen un nuevo Pacto a la suma de las fuerzas "conservadoras o ultraconservadoras" no se cierran a ampliar su acuerdo a los regionalistas de El Pi si resultan necesarios después de las elecciones del 26 de mayo, a diferencia de Ciudadanos. Mientras que con los de Albert Rivera no ven entendimiento "ni hartos de vino", señalan que "no es lo mismo Ciudadanos que El Pi": "Habrá que esperar a ver en las elecciones si hay que ampliar el pacto".

Los partidos de izquierda han querido dar una imagen de unidad en una comparecencia conjunta en la que han enviado un mensaje: que si después del 26 de mayo suman volverán a pactar. "No es una coalición preelectoral porque tenemos nuestras diferencias, que ya las vereis en campaña", ha matizado la consellera y número dos de Més, Fina Santiago. "Nosotros lo decimos, somos transparentes, ahora que PP y Ciudadanos digan si van a pactar con Vox", han enviado el recado la propia Santiago y la socialista Pilar Costa: "Ahora mismo es un pacto o el otro, o nosotros o las fuerzas conservadoras y ultraconservadoras"

De la suma de las derechas, las formaciones han dejado fuera a El Pi. Si no hay suma de izquierdas, ¿será posible el entendimiento con los regionalistas? "Nosotros salimos a lograr sumar los 30 diputados que dan la mayoría absoluta", han esquivado la pregunta, en contraste con la vehemencia para cerrar la puerta a Ciudadanos. "Més no puede pactar con Ciudadanos. ¡Ni harta de vino!", ha dejado claro Fina Santiago. "No es lo mismo Ciudadanos que El Pi", ha concedido la consellera Costa, dejando la puerta abierta a "ampliar el pacto". "Habrá que esperar a ver en las elecciones si hay que ampliar el pacto", ha admitido.

¿La presidenta si hay suma seguirá siendo Francina Armengol? "La presidenta no tiene por qué ser Armengol", ha señalado desde Més Fina Santiago. "La presidencia se deberá negociar y debatir después de las elecciones, ahora lo que decimos es que nos tenemos que entender", ha defendido. "Lo suscribo", se ha sumado el portavoz de Podemos, Alberto Jarabo, encargado de bautizar un nuevo Pacto como "Acords del Canvi 2.0".



"Hemos roto el mantra de que la derecha gestiona mejor"



El balance que hacen de cuatro años de Pacto es positivo. "Como Govern y como Pacto nos tenemos que preguntar si hemos dejado la cosa mejor de cómo la encontramos. La respuesta, sin duda, es un sí, claro", ha sintetizado Santiago.

"Hasta ahora había un mantra de que la derecha gestionaba mejor, pero nuestra eficacia en la gestión ha sido una evidencia, esta legislatura hemos roto ese mantra", ha destacado por su parte Costa, que ha señalado que la economía balear "crece más que el resto del país": "Tenemos 70.000 puestos de trabajo más que hace cuatro años", ha destacado la consellera socialista. "Veníamos de una crisis en la que la gente se encontra un Govern como el de Bauzá que les hacía oposición a sus necesidades. Nada más empezar recuperamos la targeta sanitaria", ha recordado el portavoz de Podemos, Alberto Jarabo, para destacar también medidas como la renta social, la ley de Vivienda o "leyes como la de Residuos o la de Cambio Climático que son la vanguardia de lo que ahora está por venir".

Sobre la inestabilidad y diferencias entre los partidos durante estos cuatro años, Costa ha señalado que "que hablemos de estabilidad y cohesión no significa que haya habido dificultades, discusiones y desaveniencias, pero esto se tiene que ver dentro de la normalidad"."Cuatro años son un viaje, y en un viaje pasan cosas, ahora estamos más cohesionados que hace cuatro años", ha restado también importancia Jarabo.