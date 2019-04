El Consell ultima la fórmula para no tener que recortar el sueldo a 3.000 funcionarios

El Consell ultima la fórmula para no tener que recortar el sueldo a 3.000 funcionarios

Carmen Palomino, consellera insular de Función Pública del Consell de Mallorca ha asegurado hoy que su departamento está ultimando la fórmula para evitar tener que realizar el mayor recorte de sueldo de su historia a unos 3.000 funcionarios y trabajadores públicos. La Sindicatura de Comptes puso un reparo al pago del plus de productividad y la intervención del Consell emitió un informe apuntando que se suspendiera el abono de este complemento.

Una de las posibilidades que apuntó Palomino es cambiar el nombre del plus, ya que los reparos de la Sindicatura de Cuentas cuestionan que se remunere la productividad. De igual modo, la consellera insular de Función Pública ha explicado que los funcionarios del Govern también cobran este complemento, pero lo hacen utilizando otra terminología.

En el Consell calculan que deberán recortar entre 40 y 80 euros mensuales a sus funcionarios en el caso de que se suspenda el citado plus. Ello supondría que la institución insular se ahorraría en torno a los 2,1 millones de euros al año. Sn embargo, si como apunta el informe del interventor del Consell se debe devolver el plus desde el año 2009, ello significará que cada uno de los 3.000 funcionarios y personal laboral de la institución insular deberá devolver en torno a una media de unos 2.000 euros. Carmen Palomino aseguró que casi con total seguridad no tendrán que llegar a esta situación.