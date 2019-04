Hasta 8.000 niños de Baleares sufren pérdidas de orina incontroladas nocturnas

Alrededor de 40 pediatras se han reunido, en el Colegio de Médicos de Palma, en la sesión "Manejo práctico de la enuresis para equipos de Atención Primaria", el Dr. Javier Lumbreras, especialista en Nefrología Pediátrica HUSE, Isabel Atiénzar, Residente y Laura Nofuentes, Residente, abordaron los distintos aspectos de la enfermedad.



La enuresis o enuresis nocturna se define como la emisión de orina o la pérdida incontrolable de orina durante el sueño, sin despertar, a una edad inapropiada y socialmente inaceptable. Según la Asociación Española de Pediatría, puede clasificarse en solo nocturna, si la emisión de orina se produce solo durante el sueño (la más frecuente); solo diurna, si la micción involuntaria ocurre durante las horas de vigilia o nocturna y diurna, si es una combinación de ambas.



Según datos de población del INE, y atendiendo a los porcentajes de incidencia que barajan distintos expertos en nuestro país, afectaría a más de 7.800 niños, de entre 5 y 9 años, de las Islas Baleares. Se dice que un niño padece enuresis cuando, después de los cinco años, se sigue orinando en la cama durante el sueño, un mínimo de entre dos y cuatro noches al mes y durante un periodo de al menos tres meses consecutivos.



Es un trastorno frecuente que puede afectar a cualquier niño. Aproximadamente el 16% de los niños a los 5 años y el 10% a los 6 años la padecen. En España hay unos 500.000 niños con enuresis y las principales guías de clasificación de enfermedades, como la de la OMS y otras sociedades y organismos especializados en la atención de los problemas nefro-urológicos, la consideran una enfermedad.



Si los padres no consultan específicamente al pediatra y, en el contexto de la revisión de 6 años del Programa de Salud Infantil no se pregunta, puede pasar inadvertida hasta edades muy tardías. De ahí la importancia de la sensibilización hacia el problema por parte de los profesionales de la salud. El desconocimiento que hay en torno al problema, provoca que un significativo porcentaje de los niños y jóvenes que la padecen no reciban un diagnóstico y tratamiento adecuados.



De no abordarse, la situación puede perpetuarse hasta que el proceso madurativo concluya o hasta que se corrija la enfermedad, sobrepasando, en muchos casos, la etapa de la pubertad. Esto tiene importantes consecuencias para el propio niño, su familia y su entorno, con impacto en la autoestima, el bienestar emocional y la actividad diurna del niño, incluido su rendimiento escolar y social, al evitar actividades propias de su edad.



Las causas de la enuresis pueden ser múltiples: la alteración del ritmo circadiano de la hormona antidiurética, es la más frecuente; también una sobreproducción de orina nocturna, la capacidad reducida de la vejiga o la incapacidad para despertarse. Por ello, es importante realizar siempre un estudio médico adecuado para llegar a un diagnóstico exacto; ésta es la única manera que permite al médico aplicar un tratamiento adecuado. Investigaciones recientes indican que es probablemente hereditaria. Llegando a ser 11 veces más probable si ambos padres lo fueron de niños.



La enuresis puede ser síntoma de patologías más graves como diabetes, infecciones o malformaciones del aparato urinario o infecciones de orina, aunque en sí mismo es benigno y tiende a desaparecer a medida que el niño va creciendo. Sin embargo, siempre hay pautas que pueden reducir su intendidad, como la reducción del consumo de líquidos antes de ir a la cama, evitar regañar al niño para que no se sienta culpable y reforzar positivamente para que aumente su autoestima, reduciendo el estrés y la culpabilidad del niño.