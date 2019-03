La Junta Electoral ordena a Més la retirada de lazos y Noguera pide "una aclaración"

Cuenta atrás para que Més retire los lazos que cuelgan desde la ventana de sus oficinas en el Ayuntamiento de Palma y en el Parlament. La Junta Electoral dio ayer 24 horas para la retirada de los símbolos colgados por los ecosoberanistas. Una decisión motivada por la denuncia de Vox y que ayer ya tuvo la réplica del alcalde de Palma, Antoni Noguera, pidiendo "una aclaración" acerca de "a qué lazos" se refiere la orden enviada por la Junta Electoral.

El órgano electoral en Balears ordenó ayer a Cort y Parlament "la inmediata retirada en el plazo máximo de 24 horas de los lazos que puedan encontrarse en cualquier edificio público dependiente de dichos organismos". Una decisión tomada en virtud de la ya aplicada sobre los lazos amarillos en los edificios de la Generalitat. Sin embargo, si bien desde la oficina de Més en el Parlament sí cuelga un lazo amarillo, desde las oficinas de Cort lo que cuelga son realmente dos lazos cuatribarrados.

Precisamente por ello, el alcalde de Palma, Antoni Noguera, pidió ayer "una aclaración". El edil ecosoberanista, en un escrito al órgano electoral, reclama aclarar "a qué lazos se refiere", señalando que "en el caso del Ayuntamiento, a día de hoy no consta ninguna exposición de lazos como símbolo de protesta por el proceso judicial en el Tribunal Supremo contra los políticos catalanes, tal y como cita la denuncia".



"A qué lazos se refiere"



Si bien la Junta Electoral central no especifica a qué lazos se refiere, sí que la denuncia presentada por Vox y que ha motivado la orden de retirada detalla "la existencia de lazos como símbolo de protesta por el proceso judicial que se sigue en el Tribunal Supremo contra los políticos catalanes, tanto en el Ayuntamiento de Palma como en el Parlament". Precisamente por eso, Noguera niega la presencia de lazos amarillos desde la fachada de Cort, ya que los lazos que hay son con la senyera.

Además, el alcalde de Palma señala que "al igual que la legislatura anterior" -cuando era alcalde el popular Mateo Isern- "esta alcaldía ha optado por no restringir la libertad de expresión y difusión de ideas y opiniones", apuntando que "siempre y cuando no sobrepasen el ámbito del espacio asignado por el Ayuntamiento a cada grupo". Noguera concluye que la orden "no tiene cabida en el caso del Ayuntamiento" por la inexistencia de lazos amarillos en Cort.