El Consell muestra su apoyo al colectivo transexual

El Consell de Mallorca se ha sumado esta mañana a los actos con motivo del día internacional de la visibilidad transgénero. Por ello, el vicepresidente de la institución, Jesús Jurado, y la directora insular del área de igualdad, Nina Parrón, han descolgado esta mañana una bandera como muestra de a este colectivo. También estaban presentes en el acto simbólico los representantes de las asociaciones Diversa y Chryslalis, de apoyo a las personas transexuales.

Laura Durán, representante de Diversa, señaló la necesidad de que la sociedad de Balears cada vez más vaya aceptando a las personas transexuales y que no se las señale por su condició sexual. Explicó que en estos momentos prácticamente slo se conoce el género binario, pero hay otras personas que tienen otros problemas similares, como por ejemplo que no tienen establecido su condición sexual, y que también precisan ayudas. Durán agradeció las ayudas que están recibido en estos momentos del Consell de Mallorca y agradeció la implicación de la institución en apoyo de este colectivo.

Por su parte, la presidenta de la asociación Chrysalis, que atiende a familias de personas transgénicas, consideró necesario que cada vez sean más visibles estas personas, para que no sean señaladas y que sean aceptadas por su condición sexual. Detalló que en estos momentos hay 50 menores transexuales y un centenar de adultos. María Luisa Durán destacó que Balears no es precisamente una de las comunidades que sufran más problemas los menores transexuales. Destacó la importancia de los programas de atención a estos menores en los centros escolares, así como en los centros sanitarios, lo que evita muchos problemas y facilita la integración social de estas personas,. La presidenta de la asociación reconoció que estaba asustada por los mensajes que envían algunos partidos político y consideró que no se puede aceptar regresar a 30 años atrás. "Tenemos mucho miedo", reconoció.