PP y El Pi reclaman el "nombre y apellido" del hotelero que llamó ´puto maricón´ a Ensenyat

PP y El Pi reclaman conocer el "nombre y apellido" del hotelero que llamó "puto maricón" al presidente del Consell, Miquel Ensenyat, en la última feria turística de Berlín. Después de la denuncia del líder insular ayer del episodio homófobo ocurrido en la ITB, los portavoces de los dos partido de la oposición, Mauricio Rovira y Antoni Pastor, han pedido a Ensenyat que desvele quién es el hotelero y que "si no lo ha hecho, lo lleve a Fiscalía".

Tanto Rovira como Pastor expresaron su "apoyo" y "solidaridad" con Ensenyat, si bien coincidieron en cuestionar que el discurso del debate de política del Consell ayer fuera el escenario adecuado.

"Mi apoyo por la denuncia que usted hizo ayer. Actitudes como estas deben desaparecer", lamentó el portavoz del partido regionalista. "Discutiremos si era oportuno hacerla ayer, pero su denuncia es positiva", prosiguió, señalando que "no puede subir a esta tribuna a denunciarlo y no llevarlo a Fiscalía". "Si no da el nombre deja en mal lugar a todo un colectivo porque podría ser cualquiera de los que fue a Berlín", señaló Pastor.

"Toda mi solidaridad", se sumó Rovira en el debate, que no obstante consideró que "viendo las portadas de hoy de los diarios está claro que ayer se equivocó". "Es un error hacer esta denuncia de esta tribuna", criticó Rovira, que emplazó a Ensenyar a "dar nombre y apellido".