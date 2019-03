Matas: "Nunca hablé con el exedil de Calvià de pagarle 120.000 euros"

El expresident del Govern del PP Jaume Matas ha negado hoy ante la Audiencia Provincial el haber influido en su director general de Juventud en 2006, Juan Francisco Gálvez, para desviar 120.000 euros de ese departamento al exedil de Calvià Jesús García Oeo, que reclamaba esa suma al Ejecutivo por la gestión de los albergues juveniles de Alcùdia,



Jaume Matas, para el que el fiscal anticorrupción reclama cinco años de cárcel por malversación, prevaricación y falsedad documental, ha negado haber despachado con Gálvez y solo ha admitido posibles contactos esporádicos con García Oeo en algún acto del partido.

Según Gálvez, que está citado a declarar esta mañana, Matas se entrevistó con Oeo en un mitin en Calvià, encuentro en el que el segundo le habría reclamado su ayuda para cobrar los 120.000 euros. Después, el president del Govern habría ordenado a Gálvez que falsificara un expediente para desviar el dinero de Juventud hacia Oeo.

"Jamás en 20 ó 30 años he tenido una conversación formal con García Oeo, he podido coincidir con él en algún acto del partido, pero nunca he despachado con él de este tema, que no sé de qué va".

El juicio está señalado para tres días, pero algunos testigos, como la exvicepresidenta del Govern Rosa Estarás, el exjefe de mantenimiento de Turisme Jove, Juan Francisco Gosálvez, y el empresario francés Andrés Villena, que supuestamente participó en el amaño de las facturas, no declararán finalmente.

Este juicio es un fleco del caso Turisme Jove, una trama de desvío de fondos públicos de ese departamento del Govern dedicado a los albergues juveniles. Gálvez pactó en esa causa una reducción de condena e incriminó a Matas en el útimo minuto.