Balboa : "Además de negro, también soy rojo y muy verde"

"Si todo lo que tiene que ofrecer es que es negro...", es una de las críticas racistas vertidas en las redes sociales tras el anuncio de que el alcalde de Alaró, Guillem Balboa, se presentaba como cabeza de lista para las generales del 28 de abril. Ante la incultura y la xenofobia, el candidato negro e independentista replica con buen humor: "Pues mira, no, Ismael, también rojo y muy verde, no solo negro".

Bajo el título Guillem Balboa llegeix burrades, el equipo de campaña de Veus Progressistes (la candidatura que aglutina a Més per Mallorca, Més per Menorca, Ara Eivissa y Esquerra Republicana) ha colgado un vídeo recopilando críticas en Twitter y Facebook de corte xenófobo e interpela a los navegantes: "¿Y tú, también crees que sólo por su color de piel, Guillem Balboa no está en su país?".

En el vídeo Balboa destila ironía y responde en castellano a todo tipo de críticas, incluidas las faltas de ortografía. "Si quiere gobernar, que se valla [sic] a su país", escribió un internauta. "Ya estoy, ya hace muchos años que estoy", contesta riendo Balboa.

"No vos volem més per aquí", le dice otro, en catalán. "Pues hasta luego", es la contestación también en tono jocoso de Balboa. "Yo no soy racista, pero un emigrante, de color, independentista€ ha ora [sic] quiere romper España. Que se vaya a su Guinea y luche contra Obiang, que ese sí es un dictador", es el mensaje firmado por Juan José. "Me enternece saber que tú y yo compartimos el antirracismo", sentencia el candidato de Veus Progressistes, para quien el autor del mensaje "se ha quedado solo, vamos".