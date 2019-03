El Turno de Oficio pide un trato digno en Palma

Varias decenas de abogados se han concentrado hoy en las puertas de los juzgados de Sa Gerreria de Palma para protestar contra el ministerio de Justicia por el impago de las retribuciones del Turno de Oficio desde el pasado noviembre, que supone una deuda de 1,6 millones de euros. Los concentrados también reclaman que Justicia dicte un nuevo reglamento para la asistencia jurídica gratuita donde se equiparen las compensaciones a las que pagan comunidades autónomas con competencias en la materia y se retribuyan prestaciones que actualmente los letrados ofrecen sin cobrarlas.

La concentración es la antesala de posibles paros parciales del Turno de Oficio de Baleares, en el que participan más de 750 abogados y que brinda asesoramiento legal a personas sin recursos económicos en todas las jurisdicciones. Las huelgas parciales se harán a partir del viernes 29 y si Justicia antes no se aviene a abonar los atrasos, que afectan a las comunidades que, como Baleares, no tienen competencias en medios humanos y materiales de la Administración de Justicia.

Las "paradas de servicio" afectarán a todas las asistencias que no sean de detenidos, juicios con presos, de víctimas de la violencia machista o de menores. Los juzgados de guardia quedarán atendidos, pero no se acudirá a juicios en los que no haya reclusos como acusados, ni a declaraciones o trámites sin detenidos o presos. En una segunda fase de las movilizaciones se podrían producir paros parciales a lo largo de la mañana y solo se atenderían los casos con menores, víctimas de la violencia de género y presos.



No están fijados los días de los paros parciales del Turno de Oficio

Los más de 750 abogados adscritos en las islas a los servicios del Turno de Oficio y de la Asistencia Letrada al Detenido (ALD) atendieron en el primer semestre del año pasado un total de 20.548 solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita, de las que 12.716 correspondían al Turno de Oficio propiamente dicho y 7.832 al servicio de Asistencia Letrada al Detenido. En 2017, los casos registrados en ambos servicios fueron 44.141. Ello supone que la abogacía del Turno de Oficio de Baleares atiende una media de entre 114 y 121 solicitudes de justicia gratuita cada día, más de 3.400 al mes.