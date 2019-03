La clave del turismo sostenible recae en la economía circular y en las grandes cadenas hoteleras

El turismo, una industria cuyo crecimiento es exponencial, no se puede concebir en el siglo XXI sin una vertiente sostenible. Y la clave para su desarrollo es la economía circular, cuya mayor responsabilidad para su implantación recae en las grandes cadenas hoteleras.

Estas son algunas de las conclusiones que se pusieron ayer sobre la mesa en el Foro Tendencias DMallorca, que bajo el título Turismo con "S" de sostenibilidad reunió a un grupo de expertos, entre ellos Manuel Butler, director general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), –en un acto patrocinado por Riu Hotels & Resorts, Vueling y AICO– en el Club Diario de Mallorca.



Mayor peso que lo digital



Butler dio en el clavo al poner el acento en la economía circular, uno de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODT) de la ONU, los cuales el representante de la OMT citó al inicio de su intervención porque prácticamente todos pasan por la actividad turística. "La clave es la economía circular, que va a tener un efecto disruptivo enorme, mayor que la digitalización". Por ello, recomendó "poner las luces largas y avanzar en economía circular".

Y es que el turismo es "imprescindible para la sostenibilidad de todo el mundo", porque crece a velocidad vertiginosa y "en tiempos de crisis reequilibra". Además destacó su índole social ya que es un sector que tiene la mayor representación de empleo de mujeres y jóvenes.

"Cada vez vivimos más en ciudades y vamos a viajar más a ciudades" por las compañías aéreas de bajo coste, dijo el director general de la OMT. Por las consecuencias que está trayendo el turismo urbano "que no estaba planificado", advirtió Butler, es tan importante que el turismo esté en la agenda política. Por otro lado, anunció que la OMT firmará un acuerdo de colaboración con la Fundación Impulsa Balears.

En el foro participaron también Catalina Alemany, responsable de Responsabilidad Social de Riu; Mario Sánchez de León, FSI Account Manager de MicroStrategy; Jaime Martínez, exconseller de Turismo y experto en Urbanismo; David García, director comercial de Vueling, y María Méndez, directora gerente de Promotur, Turismo de Canarias.

La noche de la sostenibilidad, con un aforo completo arrancó con la presentación de Maria Ferrer, directora de Diario de Mallorca, quien se refirió al debate como "especialmente interesante y útil" porque es "sobre el futuro, responsable y comprometido". A ella le siguió la vicepresidenta del Govern, Bel Busquets, que no pasó por alto las ambiciosas acciones para reducir el plástido de un solo uso que se llevan a cabo desde el sector privado y con las políticas de la Administración. La también consellera de Turismo aprovechó también para mencionar todos los aspectos de la sostenibilidad, incluidos los derechos de los trabajadores o el cultural.

José Marcial Rodríguez, gerente de Ashotel y del Consorcio Turismo de Cala Millor & Sa Coma, presentador y moderador del debate, subrayó un detalle del currículum de Manuel Butler, un doctor en Ingeniería Naval que terminó en el sector turístico "por casualidad".

Rodríguez fue sumando ponentes a la mesa paulatinamente. Catalina Alemany comenzó alertando de que al principio en el área de la RSC hubo mucho "fanfarrón que se puso medallas cuando quedaba mucho por saber adónde se iba". Puso el acento en que las decisiones en el turismo sostenible son transversales y lo que determina "unas buenas vacaciones" son "las personas".

La responsable de RSC en Riu aprovechó también para mencionar la labor de Iberostar en la sostenibilidad marina, y Meliá, por su labor con la infancia, que junto a la hotelera que representa son grupos comprometidos a los que se van sumando otras cadenas, sin embargo, "las grandes tenemos mayor responsabilidad por ser grandes".

Los retos del sector turístico están cambiando y hoy por hoy pasan por ofrecer "experiencias para que los clientes se fidelicen", avanzó por su parte Mario Sánchez de León. A raíz de esta nueva tendencia que ya se ha impuesto "va a salir un nuevo empleo: buscador de experiencias", advirtió el representante de MicroStrategy.



Los datos, "el petróleo"



Como no podía ser de otra manera, el debate siguió discurriendo por el big data, tras introducirlo Sánchez de León. "La clave, el petróleo de hoy en día, son los datos", máxime en una industria que maneja ingentes cantidades de información, que hay que saber utilizar bien.

"¿Ser sostenible es una obligación?", interpeló Rodríguez a Jaime Martínez, a lo que el exconseller popular de Turismo le replicó que es "una realidad, tanto del sector público como del privado, inherente también a las personas.

Para Martínez –quien incidió en que el know how turístico balear no se le reconoce "aquí como en otras geografías nacionales e internacionales–, hay una asignatura pendiente: la regeneración de los destinos maduros, y, destacó, "lo tenemos muy fácil, nos hemos equivocado tanto que sabemos qué no tenemos que hacer".

También se refirió al "impacto visual": "Los grandes gurús" sostienen que el crecimiento en altura es más sostenible. En este sentido, Martínez aludió a que los fondos del impuesto turístico sostenible, del que no es "defensor", los dirigiría en un 50% al impacto visual y la otra mitad para acompañar al sector privado que se ha quedado solo en la inversión, sobre todo en Platja de Palma, y también en Palmanova y Alcúdia.

David García brindó un dato interesante sobre Vueling, una compañía que ya nació digital, sus rutas de negocios que tienen más potencial son las de Balears, destino al que transportan más de tres millones de pasajeros. Mientras, Canarias y Balears, acotó María Méndez, comparten retos, no compiten y tienen en común "el liderazgo; la diferencia estriba en que Canarias se reparte sus 18,2 millones de turistas a lo largo de los doce meses del año. El director general de Turismo, Antoni Sansó, clausuró el foro de un sector que tiene que ser "cuestión de Estado".