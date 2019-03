Amics de la Terra Mallorca celebra su 25º aniversario en Son Torrella

Este domingo 24 de marzo, la asociación ecologista Amics de la Terra Mallorca ha celebrado su 25 aniversario, no solo de su fundación, sino también de la puesta en marcha del proyecto de reforestación de la finca Son Torrella del Puig Major.

Casi medio centenar de personas, entre socios y simpatizantes, se reunieron para hacer un recorrido por el bosque que se plantó hace 25 años en una zona degradada en Sa Coma de Son Torrella y que, con el tiempo, se ha transformado en un bosque consolidado. En la jornada se realizaron labores de protección de algunas de las encinas plantadas en los pasados años, elevando las protectoras para evitar que la fauna dañe la reforestación.

Formada hacia 25 años, Amics de la Terra Mallorca es una asociación que realiza acciones de lo local a lo global, intentando concienciar a la ciudadanía sobre la posibilidad de conocer alternativas más sostenibles y respetuosas para con el planeta. En este tiempo ha sido pionera en la formación sobre compostaje doméstico y comunitario en las islas.

Amics de la Terra Mallorca ha estado presente en las primeras grandes manifestaciones de defensa del territorio, como la oposición al desdoblamiento de la carretera Sóller-Deià en 1995, contra la masificación urbanística en 1998, la de NO a la Guerra en 2003, contra las prospecciones petrolíferas en el mar balear en 2014 o en la Marxa pel Clima de 2015.

En estos 25 años también han colaborado intensamente con otras entidades, participando en diversas plataformas para aunar fuerzas, como Per una Mar Sense Plàstic, Xarxa per la Sobirania Energètica de Mallorca, Mallorca No a los Tratados de Comercio en Inversión, Al Molinar Port Petit, Salvem Ses Fontanelles, Alianza Mar Blava, etc€

Durante el 2019, la asociación quiere organizar diferentes actividades espaciales para celebrar el aniversario, con una fiesta a final de año. Las novedades también incluyen una nueva web y logo, destinadas a captar la atención de nuevos socios que les permitan continuar su labor conservacionista, al lanzar una nueva cuota de 25€ durante este año.