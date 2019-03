Desayunos Bankia: Un nuevo modelo de calidad pone "más nerviosos" a los hoteleros

El descenso en las reservas hoteleras que se detecta en la actualidad, las inversiones realizadas para mejorar sus instalaciones, y la relación que el sector mantiene con las Administraciones públicas centraron buena parte del debate celebrado en Diario de Mallorca en el marco de los Desayunos Bankia

"Los hoteleros estamos nerviosos porque hemos hecho cambios muy importantes quizás demasiado rápido, y no estamos acostumbrados a este nuevo modelo de negocio". La frase es de Antoni Horrach, director general de HM Hotels, y refleja el estado de ánimo del sector, expresada en el marco de los Desayunos Bankia que se celebran en el Club Diario de Mallorca y que el pasado miércoles reunieron alrededor de una mesa, junto a Horrach, a la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, María Frontera; al consejero delegado de Protur Hoteles, Jaume Nebot; al director del área dedicada al Sector Hotelero de Bankia, Toni Solans, y a la directora del periódico, Maria Ferrer, con el objetivo de analizar la situación y perspectivas del sector turístico.

En relación a las sensaciones que se tienen de cara a la temporada que ahora se inicia, María Frontera recordó que en la reciente feria turística de Berlín se percibió un cambio de tendencia, "con factores que nos afectan y que en teoría pueden suponer una amenaza", como la desaceleración económica de Europa y que repercutirá en los principales mercados emisores de las islas, el descenso que el pasado año ya se detectó en el mercado alemán y el cambio en algunos periodos vacacionales en ese país, la ralentización del mercado británico a causa del Brexit, y la bajada que se nota también en el mercado nórdico con la devaluación de la moneda sueca. "Todo son pequeñas cosas que juntas pueden hacer que haya cambios importantes durante esta temporada", concluyó, aunque tampoco descartó que se vayan registrando mejorías.

Jaume Nebot respaldó los argumentos de la presidenta de la patronal, y en caso del Brexit argumentó que lo que está haciendo más daño es la incertidumbre, al no verse un punto de salida próximo, lo que hace que se paralicen decisiones. Pero un factor en el que hizo hincapié fue el de la conectividad aérea, en un momento en el que existen incertidumbres en esta materia y se apunta el riesgo de que los touroperadores reduzcan vuelos ante el descenso en las reservas. Igualmente, señaló la recuperación de otros destinos competidores que además tienen una planta hotelera "muy buena".

Horrach insistió en ese descenso en las reservas alemanas, y apuntó la influencia de la "propia genética de hotelero mallorquín". En su opinión, se han producido cambios muy importantes en la tipología de los establecimientos hoteleros, con una apuesta por la calidad, en muy corto espacio de tiempo. "Estamos demasiado acostumbrados a unos precios y a unas ofertas que han ido desapareciendo, y ahora estamos muy nerviosos" frente a la competencia de otros países. "Hemos subido mucho los precios y la calidad y no vendemos tanto, aunque es una apuesta, un paso adelante que hemos decidido dar", concluyó.

Además, Horrach lamentó que frente a un primer Govern del Pacto de Progrés con el que se vivieron tensiones por la creación de la ecotasa, se encontraron con un segundo Ejecutivo de Francesc Antich con el que existió un mayor nivel de colaboración, para sufrir ahora un nuevo retroceso con el de Francina Armengol. Toni Solans recordó que los informes de Bankia Estudios van en la línea de esa desaceleración de la economía europea. En este marco, señaló que esta entidad financiera hizo en 2018 una apuesta por la creación de una nueva unidad de banca corporativa en Balears para acompañar los proyectos de inversión hoteleros, en favor de un sector y de una comunidad autónoma que han demostrado un especial dinamismo.



El papel de la Administración

En cuando al papel que la Administración puede jugar, la presidenta de la patronal hotelera coincidió con Horrach respecto a que con el actual Govern se han dado pasos atrás en materia turística. En su opinión, el trabajo realizado por la conselleria de Turismo ha demostrado que no acompaña al sector hotelero, dado que no solo ha creado un nuevo impuesto, sino que además lo ha duplicado "sin tener en cuenta el cambio de ciclo" que se está dando. "Ellos dicen que han desestacionalizado, pero no han desestacionalizado nada. Es el sector hotelero el que ha creado un producto para intentar vender más en invierno", añadió. Además, lamentó que no se les escuche y no se les permita tener un voto vinculante a la hora de fijar el destino de los fondos del impuesto turístico.

Según Horrach, el primer error fue dar Turismo a Més, ya que en su opinión se trata de una formación política que no cree en esta actividad, lo que explica que los hoteleros no se hayan sentido apoyados. Sobre la sensación de saturación de algunos ciudadanos y el efecto que eso ha podido tener en la actuación política, el director de HM Hotels reconoció que el modelo turístico es mejorable, pero puso de relieve los factores positivos que ha conllevado, como un nivel de paro muy inferior a la media estatal, y defendió que los hoteles son cada vez más sostenibles.

El consejero delegado de Protur Hoteles reconoció la preocupación existente ante la percepción que los residentes tienen de la actividad turística, y admitió el temor ante la posibilidad de que los visitantes detecten un rechazo. Pero cuestionó que los problemas de tráfico, por ejemplo, sean ocasionados por los coches de alquiler, dado que los vehículos particulares de los residentes son muchísimo más numerosos, como se detecta en los problemas de circulación que también se dan en invierno. Además, indicó que la llegada de un turista de mayor poder adquisitivo supone que éste hace un mayor recorrido por la isla, pero también consume más. Y recordó que los visitantes llegados a través del alquiler vacacional pasan casi todo el día fuera de esa vivienda.

La presidenta de la federación hotelera lamentó que las estadísticas que se manejan solo midan aspectos cuantitativos, pero no cualitativos. Puso de relieve que en los últimos 20 años la población de las islas ha crecido un 40%, mientras que las infraestructuras del archipiélago no se han mejorado a ese ritmo para poder afrontar dicho crecimiento. "No hemos exigido lo que tocaba a nuestros políticos", señaló. Del mismo modo, afirmó que la mejoría del transporte público ha sido insuficiente.

Financiación

Por lo que respecta a las necesidades de financiación hotelera, el representante de Bankia indicó que los intereses del sector "son muy globales, y por eso nosotros intentamos ser también globales", para ofrecer cualquier producto o servicio que se necesite. Por ejemplo, recordó la fuerte inversión en la mejora de establecimientos desde 2015, lo que lleva a ofrecer servicios para cubrir los proyectos de modernización, de eficiencia energética, o para el día a día de gestión de tesorería. También destacó el apoyo a iniciativas para salir al exterior. Además, puso de relieve que estas fuertes inversiones hoteleras han servido de ayuda a otros sectores, como el de la construcción, y para la creación de empleos. Solans defendió igualmente el nivel de formación de los equipos profesionales del sector hotelero.

En relación a los síntomas de desaceleración económica, el representante bancario recordó que el servicio de estudios de Bankia prevé para Balears durante 2019 un crecimiento del 2,2%, lo que muestra todavía un impulso importante. En cualquier caso, no ocultó que se está llegando al final de una fase fuertemente expansiva en la actividad turística balear, aunque acompañada de un aumento en el gasto turístico de la mano de la mejora en la calidad del producto que se ha producido.

¿Existe el riesgo de tener que dar un paso atrás y volver a bajar precios? Antonio Horrach señaló que se ha hecho una apuesta por la mejora y por subir precios, y expresó su esperanza en que este modelo se consolide. Pero no ocultó que eso supone asumir un riesgo, y que al ofrecer un producto de más calidad, las ventas actuales no deben de compararse con las que se daban hace unos años. En cualquier caso, reconoció que si el mercado no asume ese encarecimiento y se ve necesario bajar precios, se hará, porque no queda otro remedio.

Pero Jaume Nebot se mostró convencido de que el sector ha acertado en la apuesta por la calidad a mayores precios, y en este aspecto subrayó que Balears no está en disposición de competir como destino barato, lo que obliga a centrar su esfuerzo en esa calidad, aunque eso suponga una reducción en el número de visitantes. En este sentido, pronosticó que los buenos resultados se irán viendo con el tiempo.

Horrach afirmó que está creciendo el porcentaje de turistas que contratan sus camas por la vía online frente a los de touroperación, y que con los primeros es más fácil adaptar los precios, incluso ante la posibilidad de subirlos.

María Frontera defendió el papel de los touroperadores, y recordó la aportación que éstos hacen en aspectos como la mejora en la conectividad de las islas.

También Nebot puso en valor el trabajo realizado por los touroperadores, a los que calificó de "maquinaria perfecta" por ir sustituyendo cada semana a los turistas sin problemas, y advirtió de que sin ellos sería imposible mantener los actuales niveles de ocupación con un carácter estable. En cualquier caso, no ocultó el crecimiento de la contratación directa, pero como complemento para cubrir los huecos que dejan los anteriores.

En cuanto a algunos retos a afrontar, Frontera apuntó que en el aeropuerto habrá una sala única al no tener infraestructura para separar a los pasajeros procedentes del Reino Unido, obligando así a que todos pasen por Aduana, por lo que vaticinó un caos si no se solventa el tema de los visados.

La presidenta de la federación hotelera puso de relieve que, a la hora de crecer en valor del producto, es necesario que otros sectores acompañen al hotelero en la mejora de la calidad, y apuntó la diversificación que se ha producido en el sector de la restauración y en su mejora por la calidad, aunque advirtió de que "a ellos aún les queda mucho camino por hacer".

Jaume Nebot añadió en este sentido que la llegada de una clientela de mayor poder adquisitivo está haciendo que muchos negocios de la restauración o el comercio estén afrontando también proyectos de modernización, a la vista de que así pueden mejorar sus ingresos. En este sentido, lamentó que "la que tarda más en reaccionar casi siempre es la Administración, que es lenta y en ocasiones se obsesiona por las medidas que tienen un efecto rápido, cuando las decisiones más importantes son las que tardan más en dar sus frutos", como son las de cambio de modelo. Por ello, reclamó acuerdos que vinculen tanto al que gobierna como al que está en la oposición para evitar las limitaciones que marcan los cuatro años de una legislatura.



Nuevos mercados

En relación a la búsqueda de nuevos mercados para complementar a los mayoritarios alemán y británico, María Frontera subrayó la importancia que la obtención de visados tiene en el caso asiático. "En Portugal se tarda dos días en emitirlos, en el Reino Unido un día, y en España quince", lamentó la presidenta hotelera.

Los representantes del sector defendieron que un mercado potencial de las islas es el nórdico, a la vista del atractivo que ya les supone el contar con una residencia en Palma. En el caso de Rusia, se señaló que vuelve a crecer tras haber registrado un descenso, aunque Horrach lamentó que se trata de una clientela demasiado estacional.

En este sentido, Solans defendió que hoy en día es mucho más fácil conocer los gustos de los nuevos clientes a los que se pretende atraer gracias a las nuevas tecnologías y a la información que éstas aportan, de forma que se puede adaptar el producto a sus necesidades.

En relación a la internacionalización de las empresas hoteleras de las islas, el representante de Bankia destacó las fuertes inversiones que se han seguido haciendo en el exterior, con el Caribe como zona estrella, pero también en Asia, en Estados Unidos, en otros puntos europeos y en el norte de África.