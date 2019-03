Sor Lucía Caram: "El papa Francisco cuando se encontró conmigo me dijo: 'Sigue haciendo lío'"

P ¿Qué es ser feliz?

R La felicidad es estimar la vida y compartirla, no la hay si no hay un compromiso. Va más allá de un estado de ánimo y de que las cosas vayan bien o mal, es un actitud y la certeza de que no puedo estar feliz si a mi lado hay gente a la que no le merece la pena vivir. Hablo del compartir más que del de dar o el estar. Hay que recuperar una dimensión contemplativa.

P ¿Hay que evitar a las personas tóxicas?

R No evitarlas, sino intentar que no lo sean tanto, ahora si siguen poniendo palos a la rueda y ni son felices ni dejan serlo, entonces sí. Nos han vendido que la felicidad es tener más que los otros, y no. El gran reto es enamorarnos de la vida. Yo he descubierto que vivirla con pasión es una fuente de felicidad. Hay que superar los tópicos de una felicidad epidérmica y superficial.

P ¿Qué preocupaciones minan su felicidad?

R Una cosa que el papa Francisco le ha puesto nombre, cómo se ha ido globalizando la indiferencia. Me preocupa la falta de compromiso. Hacemos pequeños gestos para tranquilizar la mala conciencia. En el mundo de la religión es el cumplimiento: cumplo y miento. Lo que más daño me hace es la indiferencia del sufrimiento de los más vulnerables: los niños.

P ¿Es feliz en la Iglesia que rechaza el matrimonio homosexual, el aborto o el liderazgo femenino?

R Creo en lo que estoy haciendo. Para mí el evangelio es una fuente de felicidad, de inspiración. Que en la Iglesia haya cosas que no me gustan..., eso pasa en la sociedad, la política. Tengo una comunidad en la que me siento muy apoyada y en comunión con el papa Francisco que la lidera. Me gustaría que muchas cosas cambiaran, pero creo que hay que hacerlo desde dentro.

P A los de Vox les ha tildado de mortíferos por apoyar las armas.

R Me parece increíble lo que está pasando. Una cosa es la libertad de expresión y otra tener que aguantar discursos contra la vida y la dignidad humana.

P Al ministro Josep Borrell le criticó por decir que el inmigrante quita puestos de trabajo.

R Ha hecho el ridículo de forma absoluta. Tiene que conocer la realidad de la inmigración y reconocer las políticas perversas del Gobierno que hacen que el talento de nuestro país se vaya.

P "El Gobierno de Sánchez es igual que Vox". ¿Eso fue un calentón en las redes?

R ¿Yo he dicho eso? [ríe]. Seguramente fue por la inmigración y los barcos de Open Arms retenidos. No lo verbaliza, pero su actitud y política es exactamente la misma que el ministro [Mateo] Salvini, en contra de rescatar la dignidad de las personas.

P Defiende a Piqué cuando le critican por opinar de los presos catalanes.

R Se quejan porque soy monja y opino de determinadas cosas, de Piqué... Un futbolista, un panadero, un barrendero pueden dar sus opiniones. Han conseguido despertar a la fiera y que juegue al fútbol mejor que nunca [ríe].

P ¿Cómo vive el juicio del procés?

R Me da muchísima pena todo lo que estamos viviendo y que tengamos gente en la cárcel por defender sus ideas, el odio generado. Se tendría que buscar una solución política a la incapacidad de dialogar de las dos partes.

P ¿La independencia hará más feliz a Cataluña?

R Tendríamos que ser capaces y maduros para hacer un referéndum pactado en el que todos puedan decir lo que piensan. Con el 51% no hay una mayoría para declarar la independencia. Me preocupan los millones que se están gastando en el juicio cuando hay gente que no tiene las necesidades cubiertas. No soy una hooligan como me han querido presentar. Nací en Tucumán, el 9 de julio de 1816 se declaró la independencia y Argentina siguió viviendo sin España, y no pasó nada.

P ¿Se equivocó Puigdemont huyendo?

R Creo que hay que respetar las decisiones de cada uno. Uno de los presos políticos me dijo que no se marchó porque su madre está mayor y no la volvería a ver.

P ¿Qué le parece la guerra de los lazos?

R Me parece patético que se esté perdiendo tanto tiempo en esto, la atención está en otro tema. Estamos entrando en un juego de patio de colegio.

P ¿No se equivocó de orden? Lo que le va es la acción.

R Lo que pasa es que yo contemplo y me dedico a la 'contempla acción'.