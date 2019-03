Jornada de orientación universitaria: Los futuros universitarios conocen la UIB

Convocatoria masiva. La Universitat quiso acercar a los futuros universitarios al Campus con la organización de más de cincuenta actividades destinadas a captar su atención, como la charla '¿Cómo nos defiende el Derecho de las redes sociales?', que fue recibida con gran interés.

En el transcurso del día de ayer se produjo la Jornada de Puertas Abiertas organizadas por la UIB para los alumnos que cursan 2º de bachillerato o diferentes ciclos formativos de grado superior, procedentes de 67 centros de Mallorca. "Me han ayudado mucho", repetían una y otra vez los jóvenes. El objetivo de este encuentro era el de dar a conocer la realidad de los estudios universitarios que se cursan en la UIB, para que los futuros estudiantes conozcan la oferta académica a la que pueden acceder y despejen las dudas que puedan tener sobre los diferentes grados, la posibilidad de realizar un doble grado o simplemente descubrir el día a día de otros jóvenes en el Campus de la Universitat.

Con una afluencia prevista de más de 4.100 participantes, la jornada se divide entre el día de ayer y el próximo 29 de marzo, y no solo incluye la asistencia de jóvenes, sino que también acogió a personas mayores de 20, 40 y 45 años, que querían acceder a estudios universitarios independientemente de su edad.

Con el fin de llegar al mayor número de personas, las actividades se repartieron por todo el campus y trataron multitud de temas. ¿Si me gusta The Big Bang Theory tendría que estudiar física? fue una de las inspiradores charlas que se pudieron seguir en la facultad de ciencias y que relacionaban temas actuales con la Universitat.

Antes de llegar al Campus de la UIB se percibía en el ambiente el aroma de ser un día especial. Las calles internas, usualmente vacías entre clases y momentáneamente repletas de rápidos universitarios que se desplazan de una clase a otra con celeridad, se vieron sustituidos por una marabunta de jóvenes, más jóvenes si cabe, que paseaban indecisos entre edificios, intentando descifrar el lugar donde se producirá la siguiente charla. Paradójicamente, ese aspecto de estudiante deslocalizado y perdido es solo una fachada ante lo nuevo, ya que no tardaron en responder con confianza sobre sus estudios o sus ilusiones. Tienen bastante claro lo que quieren estudiar y muchos de ellos reafirman lo que ya sabían respecto al grado que quieren cursar.

Pequeños grupos se forman en torno a las profesores que han impartido las charlas y les bombardean con preguntas sobre cientos de temas: ¿Es mejor hacer un doble grado?, ¿en qué debo especializarme si me gusta el derecho penal?... preguntas contestadas con paciencia por el docente bajo la mirada inquisitiva de los jóvenes. Al mismo tiempo, las clases acaban y se forman otros pequeños grupos de estudiantes de la UIB que comentan la última clase, algunos desplazándose hacia la cafetería. Hay cosas que nunca cambian.



Maria Antonia Tomás: "No me planteo otra opción que no sea estudiar Derecho"

Maria Antonia quiere estudiar Derecho y las jornadas de Puertas Abiertas le han aclarado sus dudas. Se plantea cursar Derecho como un paso intermedio para llegar a ser fiscal o jueza, mediante unas oposiciones, por lo que no tiene otra alternativa de estudio. Ante un objetivo tan ambicioso se siente preparada. "Creo que me puedo poner algo nerviosa en las pruebas de la PAU, pero seguro que lo saco muy bien", comenta. Acaba de salir de una charla sobre Derecho que le ha encantado y le ha ayudado a dar el último empujón para alcanzar sus metas.



Jaume Cladera y Enrique del Amo: "Busco un equilibrio entre vocación y salida profesional"

Jaume y Enrique lo tienen claro: el primero quiere cursar Turismo y el segundo un doble grado de ADE y Turismo. "Siempre he pensado que se me dará bien Turismo ya que me interesan los idiomas y mis conocimientos me serán útiles en el futuro", señala Cladera. En cuanto a la elección de continuar sus estudios académicos, Enrique apunta a que hay que encontrar un equilibrio entre lo que te gusta y las salidas profesionales. "El doble grado no solo te permite trabajar en la isla sino que puedes ir a cualquier sitio del extranjero por lo que tienes muchas más posibilidades", destaca Del Amo. La Jornada les ha supuesto un aliciente para continuar con sus pretensiones y ahora tienen más claros sus objetivos, además de conocer mejor el Campus.



Dylan Backman: "Tengo claro que quiero cursar Estudios Ingleses"

Dylan tiene claro que Estudios Ingleses es lo que quiere cursar el año que viene. "La charla a la que he ido me ha gustado aunque ya estaba convencido de lo que iba a estudiar", indica Backman. La nota final no le supone un gran problema ya que cree está preparado y tiene claro que "va a por ello". Por su parte, la valoración de las jornadas es muy positiva al entender que los estudiantes que ya tiene claro su futuro pueden verificar sus primeras impresiones, y para los que tienen dudas es "una ayuda que los alumnos necesitan para decidirse". Su futuro está claro y quiere hacerlo en la UIB, "más que nada por la familia".



Matías Domínguez: "Estudios Ingleses y Fisioterapia es lo que me llama la atención"

Matías acaba de salir de una charla sobre Fioterapia en la que un experto en la materia les ha informado sobre su día a día, lo que le ha "parecido muy interesante". La jornada de puertas abiertas es una oportunidad para descubrir la verdad sobre sus opciones y está a la espera de entrar en la que se hace sobre Estudios Ingleses para recabar toda la información posible para tomar una decisión. "Tengo mis opciones abiertas ahora mismo", asegura. Hablando sobre la prueba de selectividad (PAU) se muestra confiado, aunque cree que "es la consecuencia de todo el trabajo hecho durante los años anteriores, así que se hará lo que se pueda en la prueba", explica tranquilo.



Ana Reus y Alexa Amengual: "Miramos las salidas futuras pero también que nos guste"

Ana y Alexa están nerviosas ante las cámaras pero pierden la timidez rápidamente al hablar de lo que más les interesa. Vienen de charlar con el profesor que ha impartido la charla sobre '¿Cómo nos defiende el Derecho en las redes sociales' que les ha interesado mucho. "Ahora ya sabemos que cuando nuestros padres nos castigaron sin el móvil o querían ver algo privado, no podían hacerlo", comenta Alexa como algo que le ha sorprendido. Mientras que Alexa quiere estudiar Derecho en Granada, su compañera de clase, Ana, cuenta que tiene familiares que son abogados por lo que está más influenciada, aunque le gusta la parte penal. "Quiero hacer la carrera pero también conseguir una especialización como Criminología", concluye.



Danio Yegepaso: "Quiero estudiar algo relacionado con la salud"

Danio tiene bastantes dudas sobre lo que va a hacer el año que viene: "Me gusta todo lo relacionado con todo la salud, ya sea fisioterapia o medicina", señala. Las jornadas han sido un aliciente para orientarse un poco más hacia la fisioterapia ya que lo ve como una pción más real. "Lo que condicionaría más que estudiara aquí es la nota de acceso que es bastante elevada en Medicina", relata sobre las diferencias entre las exigencias de acceso de los diferentes grados. A pesar de no estar convencido, mantiene sus opciones abiertas sobre lo que puede hacer en el futuro.