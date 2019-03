Company reivindica el "seny" del PP y llama "veletas" a Ciudadanos y "hooligans" a Vox

La izquierda, el Pacto o la presidenta del Govern, Francina Armengol, han pasado a un segundo plano. Ni palabra de Pedro Sánchez. El PP arranca la precampaña en Baleares pensando más en sus competidores por el votante a la derecha, Ciudadanos y Vox, y lo hace con un mensaje claro: reivindica "la experiencia" a la hora de gestionar de los populares frente a los de Albert Rivera, y "el sentido común y el seny" ante la extrema derecha. "Hay un partido que viene a arreglar problemas complejos a lo bruto, desde los extremos, igual que Podemos", ha alertado el líder del PP balear, apelando a "la centralidad" y a "la mayoría silenciosa moderada".

En un multitudinario acto frente a la Seu en el que los populares han sumado entorno a 600 personas movilizando a sus principales cuadros de toda la isla, Company ha arrancado la precampaña de cara a las generales flanqueado por las finalmente candidatas al Congreso y Senado, Marga Prohens y María Salom respectivamente, así como por los candidatos a Palma y al Consell, Mateo Isern y Llorenç Galmés. Company ha eludido la crisis de esta semana y la solución final pactada con Pablo Casado. El líder popular se ha centrado en contraponer al PP a sus competidores a la derecha y sí ha mencionado las fugas en el partido, especialmente hacia Vox.

"Hay quien dice que no tenemos proyecto, pero lo tenemos: nuestro proyecto es sentido común, seny y experiencia", ha señalado Company, que ha empezado cargando contra Ciudadanos, tildándolo de "partido veleta". "¿Si tenéis que hacer obra en casa contratareis a un albañil que nunca ha levantado una pared?", ha preguntado Company. El líder del PP también se ha referido veladamente a Vox sin nombrarle apuntando que "hay partidos que vienen arreglar problemas complejos a lo bruto y desde los extremos". "A partidos extremistas que vienen a romper nuestra convivencia, igual que Podemos, no podemos dejarles". "Los hooligans en los campos de fútbol no traen nada bueno", ha dicho Company.

Sobre las bajas del PP hacia Ciudadanos y Vox, Company ha querido señalar que en el último año se han afiliado 1.300 personas. "Hay quien dice que no tenemos ideología, pero lo que no tenemos es cargos para todos los que dicen que no tenemos ideología", ha apuntado: "Algunos se van porque han puesto sus aspiraciones personales por delante del proyecto". "En el PP cabe todo aquel que defienda sus ideas con argumentos y no con gritos y bulos", ha acabado su intervención el líder popular.