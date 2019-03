La UIB acoge a más de 4.100 futuros universitarios en la jornada de Portes Obertes

En el transcurso de este jueves se ha producido la Jornada de Puertas Abiertas organizada por la UIB para los alumnos que cursan 2º de bachillerato o diferentes ciclos formativos de grado superior, procedentes de 67 centros de la Mallorca. El objetivo de estas jornadas es el de dar a conocer la realidad de los estudios universitarios que se cursan en la UIB, para que los futuros universitarios conozcan la oferta académica a la que pueden acceder y despejen las dudas sobre en que consisten los diferentes grados, la posibilidad de realizar un doble grado o simplemente descubrir el día a día de otros jóvenes en el Campus de la UIB.

Con una afluencia prevista de más de 4.100 participantes, la jornada se divide entre el día 22 y el 29 de marzo, y no solo incluye la asistencia de jóvenes, sino que también espera acoger a personas mayores de 20, 40 y 45 años, que quieren acceder a estudios universitarios indiferentemente de su edad, promovido por la misma universidad. Lo cierto es que el número de estudiantes matriculados en diferentes grados de las universidades ha descendido en España en estos últimos años y, en el caso de la UIB se ha producido un descenso de 13.315 estudiantes a principios del año 2008 hasta los 11.458 del año 2018 en el número total de estudiantes de Grado y Primer y Segundo Ciclo, un descenso de casi un 14% del número total, evidenciando la tendencia nacional generalizada.



Una jornada de charlas y talleres



Con el fin de llegar al mayor número de personas, las actividades se han repartido por todo el campus y han tratado multitud de temas. '¿Si me gusta The Big Bang Theory tendría que estudiar física?' ha sido una de las inspiradores charlas que se han podido seguir en la facultad de ciéncias y que relacionaban temas actuales con la universidad. Muchas de las actividades exploraban esta vía, intentando captar la atención de los jóvenes con temas y preguntas que se pueden hacer en el día a día, ¿Cómo nos defiende el Derecho de las redes sociales?, una pregunta que no se han hecho muchos de los jóvenes de hoy pero que han valorado muy positivamente debido al auge del trasvase de información personal que se realiza desde diferentes redes sociales como Whatsapp, Facebook o Instagram.

Además de estas tareas de aproximación, también se ha intentado traspasar la frialdad de la pantalla desde la que todos los estudiantes se han informado de la UIB, y le han podido poner cuerpo mediante presentaciones de los diferentes espacios como la residencia de estudiantes, la biblioteca o la cafetería, donde seguro que invertirán cierto tiempo en el día a día. Un ejercicio de realidad para miles de jóvenes que ansían comenzar con sus estudios universitarios.



Una jornada excepcional



Ya antes de llegar al Campus de la UIB se percibe en el ambiente que se trata de un día especial. Las calles internas, usualmente vacías entre clases y momentáneamente repletas de rápidos universitarios que se desplazan de una clase a otro con celeridad, se ha reemplazado por una marabunta de jóvenes, más jóvenes si cabe, que paseaban indecisos entre edificios, repasando el nombre de los mismos intentando descifrar el lugar donde se producirá la siguiente charla. Paradójicamente, ese aspecto de estudiante deslocalizado y perdido es solo una fachada ante lo nuevo, cuando hablamos con ellos no tardan en responder con confianza sobre sus estudios o sus ilusiones. Tienen bastante claro lo que quieren estudiar y muchos de ellos reafirman lo que ya sabían respecto al grado que quieren realizar.

Pequeños grupos se forman en torno a las profesores que han impartido las charlas y les bombardean con preguntas sobre cientos de temas: ¿Es mejor hacer un doble grado?, ¿En qué debo especializarme si me gusta el derecho penal?,€ preguntas que son contestadas con paciencia por el docente y que reflejan una ilusión desmedida por empezar unos estudios que cumplen un sueño que seguro tiene su origen muchos años atrás. Al mismo tiempo, las clases acaban y se forman otros pequeños grupos de estudiantes de la UIB que comentan la última clase, algunos desplazándose hacia la cafetería. Hay cosas que nunca cambian.