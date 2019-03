El Pacto aprovecha para disparar al PP: "Es un partido desnortado"

Los partidos del Pacto no eludieron ayer la oportunidad de disparar hacia la credibilidad del PP aprovechando lo ocurrido con sus listas electorales. El portavoz parlamentario del PSIB, Andreu Alcover, sostuvo que la decisión "a última hora" de que Prohens sea la candidata al Congreso demuestra que el PP es un partido "desnortado", que Company "no tiene capacidad de liderazgo" y que los populares no son "alternativa" al Govern del Pacto. Para Alberto Jarabo, de Podemos, "como en una viñeta, Salom pasa de estar con Cañellas en el túnel de Sóller a estar en el túnel del tiempo con Casado" y ni ella ni Prohens "serán buenas defensoras de Balears" en Madrid. Miquel Gallardo, de Més, opinó que "en el PP hay muchos nervios y un poco de descoordinación".