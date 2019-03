El minutaje de espacios electorales de IB3 es "una herramienta legal y no periodística", según Andreu Manresa

El director general de IB3, Andreu Manresa, ha expresado este jueves que el minutaje de los espacios electorales de IB3 es "una herramienta legal y no periodística", en referencia al tiempo que debe tener cada formación en los medios informativos públicos según la Ley Electoral.

Así ha respondido Manresa durante la comisión de control del ente público IB3, donde ha añadido que personalmente "discrepa del minutaje" pero que "adaptarse a la ley será una prioridad". "Como consumidor y periodista considero que es una limitación a los ciudadanos, pero no seré quien haga una objeción al criterio electoral", ha expresado el director.

Manresa ha explicado que lo primero que se debe saber es qué partidos se presentan para poder elaborar un informe de gestión de los contenidos de cara a los próximos comicios. "Primero tenemos que saber qué partidos se presentan" ha comentado el director.

El director de IB3 ha dicho que de cara a las elecciones existen cerca de 30 debates previstos previos. Así, ha comentado que "se está preparando un debate para el Congreso, otro para el Senado y uno de las Autonómicas emitidos en diferentes canales". Manresa ha enfatizado que la difusión de todos ellos se llevará a cabo por diferentes canales, como radio o televisión y a través de diferentes modelos como la televisión a la carta o el streaming.

Finalmente, ha concluido que todos los detalles se presentarán en los planes de cobertura del ente informativo, que se presentará antes del 28 de este mes ante la Junta Electoral Autonómica.

Manresa ha concluido que el ente está trabajando con el servicio de gestión en sobre cómo se dará tratamiento informativo a los diferentes grupos políticos, incluso los que no tienen representación parlamentaria.



La externalización de los informativos de IB3, una situación anómala

El director de general de IB3, Andreu Manresa, ha manifestado que es "una anomalía" que los servicios informativos de IB3 estén externalizados, pero que la decisión de revertir este proceso y contratar personal directamente desde el ente es una decisión "política, financiera y mercantil".

Así ha respondido Andreu Manresa al ser preguntado durante la comisión de control por las conclusiones del informe de internalización de los trabajadores de la radiotelevisión pública presentado por IB3 hace un mes. Sin embargo, ha añadido que esta situación es "heredada", puesto que los servicios informativos cuentan con subcontratas desde que nació el ente público hace 13 años.

El director de IB3 ha dicho que con el estudio de 'Price Waterhouse & Cooper' se ha "resuelto una situación que no se había resuelto hasta ahora", ya que con él se ha podido hacer una radiografía de la solución actual de la plantilla. Además, ha añadido que si se "dilató" o "alargó" fue porque "no solo se tenían que recabar datos del ente público" sino que ésta pasaba por extraer información de empresas privadas.

En respuesta a la diputada 'popular' María José Ribas, que le ha incriminado "no haber cumplido los objetivos" de dar salida a la situación de los trabajadores de informativos, Manresa ha dicho que las soluciones que se plantean "son caminos abiertos" y no "vías de una única dirección".

En concreto, Manresa ha planteado que las soluciones están entre la resolución de la situación de la plantilla por vía judicial o la directa internalización de la plantilla, aunque esto supondría "crear una sociedad mercantil". "Que IB3 internalice los trabajadores de Liquid Media sería otra solución, pero hay que tener en cuenta que son decisiones complicadas, puesto que estas empresas pertenecen a grupos muy grandes internacionales", ha expresado el director.

Cabe recordar que el pasado 21 de febrero, en una comisión de control sobre la radiotelevisión pública, Andreu Manresa expuso que la internalización de la plantilla supondría "un coste de personal de 14,3 millones de euros", 2,4 millones más de lo que supone el coste actual.

En respuesta al diputado de Podemos Alberto Jarabo, que le ha preguntado por las condiciones salariales de los trabajadores del ente, Manresa ha dicho que es consciente de la situación de "sueldos bajos", aunque cree que las partidas que reciben técnicos y redactores son "dignas" si se comparan con los sueldos de la profesión a nivel estatal.

Manresa, que ha recalcado en varias ocasiones su condición de periodista "y no de político" durante la comisión, ha expresado que "lo que no puede pasar es que haya gente excluida por su relación con algún partido político" en referencia a "lo que pasó en otras legislaturas". Finalmente, ha añadido que "no hay ningún trabajador que pueda decir que no se le ha escuchado".