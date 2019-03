PP, Cs y el El Pi no suscriben el Pacto por la Educación de los niños de 0-3 años

PSIB, Podemos, Més per Mallorca y Més per Menorca han suscrito esta tarde con distintas entidades educativas el 'Pacto por la Educación de los niños de 0-3 años y la necesaria igualdad', por el que se han comprometido a impulsar distintas medidas para la mejora de esta etapa educativa, una iniciativa a la que no se han sumado PP, Ciudadanos y El Pi, que han indicado que se comprometen a estudiarla para valorar si más adelante se pueden adherir.

En virtud de este pacto, los partidos firmantes se comprometen a desarrollar acciones de apoyo a esta etapa escolar como son la inclusión de los niños escolarizados en primer ciclo de educación infantil, tanto en centros públicos como privados, en las convocatorias de ayudas individuales de comedor; que el Govern incluya anualmente ayudas para la escolarización de niños de las familias socialmente más vulnerables; la creación de nuevas plazas escolares o promover la reconversión de guarderías en centros de primer ciclo de infantil, entre otras.

"El Pacto es una hoja de ruta para lograr avances en esta etapa", ha resumido Catalina Cebrián, de COAPA, quien ha destacado que con ella se pretende introducir la igualdad en el sistema educativo, empezando por el grupo de 0-3 años. El Pacto ha sido sucrito en el Salón de Pasos Perdidos del Parlament por representantes de Unicef Balears, COAPA, el Col·lectiu 0-3 Menorca, la Assemblea 0-3 Mallorca, Eivissa i Formentera y la Federación d'Escoles Infantils de la Petita i Mitjana Empresa de Balears (FEIPIMEB) y de los grupos parlamentarios del PSIB, Podemos, Més per Menorca, Més per Mallorca, y está previsto que se sume en unos días Gent per Formentera.

"Es una lástima que no se haya hecho antes", ha lamentado la diputada del PP, Núria Riera, que ha felicitado a las entidades por el trabajo realizado, si bien ha esgrimido para que el PP no lo suscriba que por "los tiempos parlamentarios", no se haya podido avanzar más. "Hubiera sido mejor hacerlo entre todos en un acto público más relevante", ha señalado Riera, quien ha recordado que la firma del Pacto se produce en el momento de fin de legislatura, cuando ya se están elaborando programas electorales para las próximas elecciones, por lo que hay que estudiar cuántas medidas pueden ser asumidas por los populares en el suyo. Asimismo, ha lamentado que se haya dejado de esta iniciativa a Escola Catòlica, la patronal mayoritaria de centros concertados, "que también tiene guarderías".

El diputado del PSIB, Enric Casanova PSIB, ha recordado el trabajo que ha realizado la comisión técnica en la etapa 0-3 y ha destacado que con este pacto "toca trasladar todo esto a los programas electorales para asegurar la continuidad de este trabajo que se ha hecho".

"Para tener una sociedad mejor se necesita una educación mejor", ha destacado por su parte la diputada de Més per Mallorca, Agustina Vilaret, quien ha subrayado que la etapa de 0-3 es un ámbito para luchar por la equidad.

"Es un Pacto social y los partidos han estado receptivos y se han sumado", ha afirmado el diputado del Més per Menorca, Nel Martí que ha destacado que esta firma demuestra "la fortaleza de la sociedad civil".

Podemos ha informado en un comunicado de su adhesión al pacto y ha lamentado la negativa de PP, El Pi y Cs, lo que considera que demuestra "que no tienen un compromiso con la educación 0-3". La diputada Laura Camargo ha dicho no entender esta postura porque durante esta legislatura se han alcanzado "consensos insólitos en el Parlament entre todas las fuerzas" en torno a este asunto. Asimismo, ha insistido en que la etapa 0-3 es "vital por constituir la base de la igualdad o la desigualdad que comienza en la primera infancia".