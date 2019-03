Lina Pons se suma a El Pi con la garantía de que no pactará con Vox

"Mientras hay partidos que vetan periodistas, nosotros los fichamos", comentaban hoy en las filas de El Pi. El partido regionalista ha presentado hoy a su último fichaje, la periodista Lina Pons, que irá de número dos a las listas al Parlament. Pons ha explicado que da el paso "al ver que la política va hacia extremos que no me gustan" y, en esta línea, ha asegurado que antes de dar su sí le pidió a Jaume Font la garantía de no pactar con Vox. "Fue lo primero que le pedí a Jaume. No podemos permitir que toquen nuestra lengua ni dar pasos atrás en los derechos conseguidos por las mujeres", ha confesado la periodista, ahora número dos como independiente en las listas de la formación regionalista.

Font ha confirmado, tal y como ya se había barajado, que Pons será la número dos, sustituyendo a Maria Antònia Sureda, que será la número cuatro y candidata a la alcaldía de Artà. "No espero sacar 4, espero sacar 6 o 7. Con el escenario actual donde entre la primera fuerza y la última van siete puntos la cosa ya no es como antes", ha defendido el líder regionalista, quien ha agradecido a la veterana periodista "haber dado el paso de sumarse a un equipo de mujeres y hombres que defiende la moderación".

"Hacía ya cuatro años que flirteábamos, y cuando me lo propuso tarde cinco minutos en convencerme", ha relatado Pons. Según ha detallado Font, Josep Melià, que será también candidato al Ayuntamiento de Palma repetirá como número 3 en las listas