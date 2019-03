Abogados del Turno de Oficio de Baleares convocan paros parciales

Los más de 700 abogados del Turno de Oficio han convocado para los próximos días una huelga parcial en la que dejarán de prestar servicios a la mayoría de los juicios en todos los órdenes jurisdiccionales y no asistirán los casos en los que los justiciables no sean detenidos o víctimas de violencia machista. La medida pretende presionar al ministerio de Justicia para que les pague el 1,6 millones de euros de retribuciones que les adeudan desde noviembre pasado y para negociar un modelo retributivivo más digno para el colectivo.

Los paros serán de 24 horas y no afectarán a las asistencias en los juzgados de guardia de Baleares. Si Justicia no se aviene a dar soluciones a la problemática no se descartan extender las huelgas, calificadas por el Colegio de Abogados, de paros técnicos a otras asistencias.

El día 26 se ha convocado una concentración de protesta en los juzgados de Sa Gerreria de Palma y el 29 esta prevista una reunión de los Colegios de Abogados del llamado Territorio Justicia con el ministerio de Justicia en Madrid.