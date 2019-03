El Papa rechaza la dimisión del cardenal francés condenado por encubrir abusos

El Papa ha rechazado hoy la dimisión del cardenal Philippe Barbarin, condenado en Francia por encubrir abusos sexuales a menores de un sacerdote de su diócesis de Lyon, al invocar la "presunción de inocencia", informó el prelado, quien anunció que de todos modos se retirará temporalmente como encargado de esa diócesis.

"El lunes por la mañana, entregué mi dimisión al Santo Padre. Invocando la presunción de inocencia, él no quiso aceptarla", indicó Barbarin en un comunicado difundido por su diócesis. Pese a ello, agregó: "Me dejó la libertad de tomar la decisión que me pareciera mejor para la vida de la diócesis de Lyon. A sugerencia suya y porque la Iglesia de Lyon sufre desde hace tres años, he decidido retirarme un tiempo".

El cardenal, de 68 años y al frente desde hace 17 de una de las archidiócesis de mayor tradición del país, se sentó en el banquillo en enero junto a otros cargos eclesiásticos acusados de no haber denunciado los abusos cometidos contra menores por el cura Bernard Preynat durante 25 años.

Tras la condena al cardenal francés, la asociación de víctimas que denunció los hechos se ha planteado reactivar la querella contra Luis Ladaria ya que creen que si Ladaria hubiera sido procesado, habría sido condenado". La condena a seis meses de prisión al cardenal y arzobispo de Lyon, Philippe Barbarin, por encubrimiento de abusos a menores, vuelve a señalar al mallorquín de mayor rango en la jerarquía eclesiástica de la Iglesia, el cardenal y prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Luis Ladaria. Después de la sentencia de la justicia francesa contra Barbarin, el lunes reunido con el papa Francisco para presentarle su renuncia, la asociación de víctimas de abusos que ha llevado la acusación, La Parole Libérée, planea reactivar la causa contra el jesuita mallorquín, al entender que, sin la inmunidad diplomática invocada en octubre por el Vaticano, también habría sido condenado.

"La sentencia deja entender que Ladaria tiene una responsabilidad en este caso y que habría sido condenado si no se le hubiera apartado del proceso", señaló François Devaux, portavoz de la plataforma La Parole Libérée que representa a las víctimas de los abusos en los años 80 y 90 del párroco Bernard Preynat, en declaraciones a este diario. Cabe recordar que esta asociación ya denunció al manacorí en la causa que juzga al cardenal y arzobispo de Lyon, Philippe Barbarin, después de que trascendiera que en 2014 este último contactó con Roma para saber cómo actuar tras tener conocimiento de los abusos sexuales de uno de sus párrocos por parte de una de las víctimas.



Condena de Barbarin

Condenado a seis meses de cárcel exentos de cumplimiento y a pagar una indemnización simbólica de un euro a ocho de las víctimas de Preynat que lo habían denunciado, Barbarin fue este lunes al Vaticano para presentar su renuncia al Santo Padre.

Aunque el Papa no la aceptó, el prelado añadió en su nota que la decisión personal de retirarse es efectiva a partir de este martes y que la gestión de la diócesis queda en manos del vicario general y moderador, Yves Baumgarten.

El portavoz interino del Vaticano, Alessandro Gisotti, confirmó en otro comunicado la noticia y destacó que "la Santa Sede está dispuesta a reiterar su cercanía a las víctimas de abuso, a los fieles de la Archidiócesis de Lyon y de toda la Iglesia de Francia que están atravesando un momento particularmente doloroso".