Estaràs, pendiente del 'ok' para repetir en las listas europeas

? El elevado número de diputados con Mariano Rajoy que no irán en las listas a las generales con Pablo Casado el próximo 28A abre una dura batalla por colocarse en las listas al Parlamento Europeo. Quien todo apunta a que volverá a tener sitio y en una buena posición es la única eurodiputada balear en la actualidad, Rosa Estaràs. En las filas del partido en Balears se da por hecho que la de Valldemossa repetirá en las listas europeas después de dos legislaturas en la que ha ganado peso entre los eurodiputados del PP; y Estaràs, con voluntad de seguir cinco años más, asegura estar a disposición del partido. No obstante, todavía no ha recibido la confirmación ni el número en el que iría. También decide Génova y habrá competencia.