Bauzá ya participa en actos de Ciudadanos con Rivera

El expresidente del Govern, José Ramón Bauzá, ya participa junto al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en actos de la formación naranaja. El presidente de Cs ha participado esta tarde en un acto de precampaña en Cádiz, en el que ha intervenido el expolítico del PP disertando sobre el liberalismo, en el que ha sido elogiado por Rivera: "Me alegro de estar contigo. Gente valiente que ha batallado incluso contra su propio partido".



"El liberalismo no es una palabra, el liberalismo es una forma de ser, una forma de vivir", ha proclamado Bauzá, quien se ha definido como asesor de la formación.



El expresident ha ensalzado el modelo liberal que actúa "con mucha humildad", ya que según ha explicado no piensa "más que en el individuo", porque según ha abundado en este modelo "las decisiones que tú vas a tomar como gestor, nunca van a ser tan buenas como el ciudadano, como el individuo, pero al menos ponerte en su piel para estar lo más cerca posible y ofrecerle cuantas más oportunidades para que él elija".





?? @JRBauza "Hoy es más importante que nunca reivindicar la democracia liberal para frenar al populismo y al nacionalismo" ????? #CádizNaranja pic.twitter.com/gEgjmjNyfp — Ciudadanos ???????? (@CiudadanosCs) 19 de marzo de 2019