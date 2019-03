Bauzá se estrena en un acto de Ciudadanos con Rivera

El expresidente del Govern, José Ramón Bauzá, se ha estrenado hoy en un acto de Ciudadanos, junto al líder del partido, Albert Rivera. El presidente de Cs ha participado esta tarde en un acto de precampaña en Cádiz, en el que ha intervenido el expolítico del PP, quien ha presumido durante su intervención de haber eliminado el catalán como requisito para acceder a la administración. "Fue lo primero que hice como presidente en Baleares", ha recordado. Por su parte, Rivera no ha escatimado elogios para su 'asesor': "Me alegro de estar contigo. Gente valiente que ha batallado incluso contra su propio partido".



El expolítico del PP ha relatado a los asistentes al acto cómo él ya había avisado hace ocho años de la marginación de que sufría castellano: "Nosotros ya anunciábamos que el verdadero problema de futuro es precisamente la posibilidad de expresarse en español, de que todo el mundo pudiéramos hablar por igual español". En este sentido, ha recordado cómo el anterior Ejecutivo del pacto había establecido que el catalán fuera un requisito para acceder a la administración "por un capricho ideológico". Y ha explicado cómo hizo frente a esta situación: "Lo primero que hice yo como presidente fue eliminar el requisito del catalán para aceder a la administración porque estábamos perdiendo la oportunidad de que grandes profesionales procedentes de toda España no pudieran ejercer sus derechos". El expresident ha defendido que esta medida se tomó no solo por estos profesionales, sino también por los propios ciudadanos de Baleares, que "con esas condiciones no teníamos la oportunidad de que los mejores cardiólogos, pediatras o neuropediatras, o cualquier especialista quisiera ejercer en las islas".





?? @JRBauza "Lo primero que hice al llegar a la presidencia en las Baleares fue eliminar el catalán como requisito. Queremos que cualquier profesional y especialista pueda ejercer su trabajo sin cerrarle las puertas" ???? #CádizNaranja pic.twitter.com/i2wroWcsGb — Ciudadanos ???????? (@CiudadanosCs) 19 de marzo de 2019

?? @JRBauza "Hoy es más importante que nunca reivindicar la democracia liberal para frenar al populismo y al nacionalismo" ????? #CádizNaranja pic.twitter.com/gEgjmjNyfp — Ciudadanos ???????? (@CiudadanosCs) 19 de marzo de 2019

Por otro lado, Bauzá se ha presentado como un adalid del modelo liberal:, ha proclamado BauzáEl expresident ha ensalzado el modelo liberal que actúa "con mucha humildad", ya que según ha explicado no piensa "más que en el individuo", porque según ha abundado en este modelo "las decisiones que tú vas a tomar como gestor, nunca van a ser tan buenas como el ciudadano, como el individuo, pero al menos ponerte en su piel para estar lo más cerca posible y ofrecerle cuantas más oportunidades para que él elija".En esta línea, el flamante asesor de la formación naranja ha contrapuesto la humildad del liberalismo a otros modelos "" como elya que a su juicio "".Por su parte, el líder de Ciudadanos Albert Rivera, ha elogiado durante el acto a Bauzá, a quien ha fichado para labores de asesoría:La Transición se hizo cuando se unió gente. Si hubiera habido líderes políticos buscando las diferencias no hubiera salido", ha destacado Rivera.