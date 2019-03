Oriol Lafau: "Unas dos mil personas con trastornos mentales graves están en sus casas sin asistencia pública"

Ha diseñado junto a más de 150 especialistas el Plan Estratégico de Salud Mental de Balears 2016-2022, una estrategia para avanzar en el tratamiento y en la erradicación de la mala imagen que todavía hoy en día tienen estos trastornos psíquicos que padecen, con mayor o menor gravedad, 185.000 baleares

P Al presentar el Plan Estratégico de Salud Mental de Balears se repitió hasta la saciedad que había 185.000 personas con trastornos mentales en las islas, 39.000 de ellas menores de 18 años. ¿Son cifras reales o se han inflado para justificar la elaboración del plan?

R No, no. Son bien reales. Y fuimos muy cautelosos al hacerlas públicas porque nos daba miedo crear psicosis con estos datos. La gran mayoría padece trastornos leves como depresiones y ansiedad, aunque calculamos que unas 5.000 personas tienen otras patologías más graves como esquizofrenias y trastornos bipolares.

P En una ocasión me dijo que unas dos mil de estas cinco mil personas con trastornos graves no acudirían a ningún dispositivo asistencial regular. ¿Dónde están?

R En sus domicilios. Escondidos por sus familias porque todavía está muy vigente el estigma que acompaña a estas enfermedades y se avergüenzan de ellos, dejándoles de esta manera desatendidos por el sistema.

P ¿Cómo se va a arreglar esta situación?

R Gracias a los Equipos de Seguimiento Asertivo Comunitario (ESAC) que están formados por un psiquiatra, una enfermera, un terapeuta ocupacional y un trabajador social. Ya hemos creado uno por cada área asistencial (Son Espases, Son Llàtzer, Manacor, Inca, Menorca y Eivissa) y actúan cuando el médico de cabecera o la enfermera de Primaria, o los Serveis Socials, detectan una situación de este tipo al realizar un domicilio. El objetivo de los ESAC es poner en contacto al paciente con la red de salud mental. Una vez hecho, el ESAC deja de tener sentido.

P ¿Tienen controladas en qué zonas del archipiélago se dan más estos casos?

R No. Los ESAC están empezando a funcionar, hay una gran demanda y en estos momentos están desbordados porque nunca se había hecho antes un trabajo de este tipo. Por eso ahora no te puedo decir si se da más en un sitio u en otro. Probablemente sea más habitual en zonas rurales.

P ¿Es suficiente un ESAC por cada área asistencial?

R ¿Suficiente? Bueno, al menos hemos conseguido una equidad, que todo el mundo tenga esta posibilidad. Y ahora hay que potenciarlos. Es un dispositivo muy necesario porque hasta ahora hemos obviado a estos pacientes que debemos encontrar y tratar. Por eso creo que hay que potenciar sobre todo el de Son Espases ya que abarca una población mucho más grande. Potenciarlo a nivel de profesionales y vehículos.

P ¿Cuál será la función de la Oficina de Salud Mental?

R La Oficina un elemento clave en la estrategia de salud mental. Hasta ahora, el coordinador autonómico era una persona que estaba en el Servei de Salut y que trabajaba en pro de la salud mental. Ahora, el hecho de que hayamos diseñado un plan de salud mental implica que tengamos que poner en marcha las casi doscientas acciones del plan. La Oficina es el motor que impulsa la puesta en marcha de estas acciones. Por eso hemos creado un equipo liderado por mí y formado por otras cuatro personas que conformarán el órgano gestor para implementar todas las acciones de las que habla el plan. Se ha creado un equipo porque el coordinador autonómico no puede con todo y muchas veces va cambiando con el color político. El resto del equipo esperemos que no cambie.

P En 2017 se suicidaron en esta comunidad 103 personas. Esta cifra, de 8,9 suicidios por cada cien mil habitantes, superaba en un punto la tasa nacional que se situó ese año en 7,9. ¿A qué atribuye esta mayor incidencia?

R Pues no lo sabemos, para eso hemos montado el Observatorio del Suicidio en Balears, para saber qué está pasando. No tenemos conclusiones de por qué estamos por encima de la media nacional. Solo sabemos que lo estamos. Pero al ver estos datos sabemos que debemos implementar ya un plan de prevención de suicidios.

P Además la tendencia es que está creciendo entre las mujeres...

R Sí. Además 2016 fue el año de máximo nivel de suicidio entre mujeres. Este año (2017, último del que hay datos) está volviendo a niveles normales...

P Que son...

R Un 75% de hombres frente a un 25% de mujeres. Pero hace un par de años se dio el máximo histórico de suicidios entre mujeres, subió a un 27% o un 28%. Y también desconocemos la causa.

P Las estadísticas hablan de que las mujeres realizan más tentativas aunque con menor éxito...

R Sí, las mujeres hacen cinco veces más tentativas que los hombres y estos consuman tres veces más el suicidio que ellas. Cuando un hombre se intenta suicidar lo hace de forma letal. Se pega un tiro, se arroja desde un sexto piso o se ahorca. Una mujer recurre la mayoría de las veces a pastillas y lo hace de forma no letal. Para decir 'no me encuentro bien, por favor echadme una mano'. Como una forma de llamar la atención.

P ¿Qué medidas concretas contempla adoptar el Observatorio del Suicidio para reducir estas cifras?

R La más importate es crear el plan de prevención de suicidios.

P Sí, pero, ¿qué medidas concretas contempla este plan?

R Crear los equipos APS, siglas que responden a Atención Prevención Suicidios, y que como los ESAC estarán en todas las áreas asistenciales de la comunidad. Estarán formados por psicólogos, psiquiatras y enfermeros que darán una atención muy cercana y exhaustiva desde la primera semana tras la tentativa hasta los primeros seis meses, periodo en el que está demostrado que podemos actuar de forma preventiva. Este equipo ya está funcionando en Inca desde hace tres años con resultados excelentes. También lleva un año en marcha en la zona de Son Llàtzer. Y los próximos que se crearán son los de Manacor y Son Espases. Una persona que manifieste su intención de suicidarse también recibirá esta atención.

P ¿Qué más se puede hacer?

R Ya hemos hecho talleres con los medios de comunicación para aleccionarles sobre cómo deben informar de los suicidios. El hecho de que una noticia sobre este tema está bien dada puede prevenir estos actos.

P ¿Qué se debe evitar en una noticia de este tipo?

R Hay que evitar hacer una descripción minuciosa de cómo la persona ha realizado el acto suicida, no hay que darla de forma sensacionalista, hay que evitar colocarla en primeras páginas y hay que intentar poner siempre un pie de página que publicite un teléfono de ayuda para las personas que no se encuentren bien. Y nunca eludir el nombre. Si una persona ha muerto por un suicidio, ha muerto por un suicidio, no por una precipitación. Hay que hablar del suicidio, no hay que esconderlo.

P ¿En qué situación se encuentra el Psiquiátrico y cuál es la política que se va a seguir?

R Lo que estamos haciendo es, básicamente, externalizar a pacientes. Ya hemos externalizado a 40 usuarios que están con sus familias o en residencias normalizadas en la comunidad de donde son. El otro día se mandó a una mujer que llevaba 62 años en el Psiquiátrico a una residencia de Pollença, su pueblo, y está encantada porque el trastorno mental grave de una persona mayor va perdiendo importancia conforme envejece. Y la tendencia es poder externalizar a todas las personas que puedan serlo.

P ¿Y las que no puedan serlo? ¿Se quedarán allí hasta su muerte?

R Sí, pero, por ejemplo, vamos a intentar conseguir que la unidad de larga estancia Alfàbia pase de las 24 plazas actuales a 13. Para ello está en marcha una ambiciosa remodelación que permitirá convertir ese sitio bastante "indigno" para los pacientes en un sitio más digno para todo el mundo, enfermos y profesionales. Convertiremos las habitaciones dobles actuales en individuales con baño incluido. Sí habrá pacientes que no podrán ser sacados del Psiquiátrico pero intentaremos que sean los mínimos.

P ¿Se podrá hablar alguna vez de un Psiquiátrico sin pacientes?

R No creo, pero intentaremos en la medida de lo posible que se ambulatoricen, acción que ya hemos iniciado con las unidades de conductas adictivas a las que asisten los pacientes y luego retornan a sus casas. Pero siempre habrá un núcleo duro de personas que están muy enfermas y no podrán estar ni en residencias ni con sus familias.

P ¿Por qué se ha decidido transferir las plazas tuteladas gestionadas por Salud a Serveis Socials?

R Porque era lo lógico y porque ellos lo hacen mejor. Salud gestionaba 62 plazas en diez pisos y dos residencias en un régimen hospitalario, casi hotelero. Al pasar a Serveis Socials los pacientes desarrollarán más su autonomía.

P ¿Van a tener que pagar ahora los pacientes por este servicio?

R No. Al menos durante los dos primeros años desde el traspaso que se materializó el pasado 1 de marzo. Es costumbre de Serveis Socials, y yo estoy de acuerdo, cobrar parte de la renta por la vivienda, pero en este caso, en que las familias llevaban quince años sin pagar nada, se establecerá esta moratoria. Pero eso deberías preguntárselo a esa Conselleria.

P ¿Y los trabajadores de Salud que los atendían?

R Los 34 profesionales han sido recolocados de forma modélica.

P ¿Está ya listo el protocolo de asistencia para los pacientes trans?

R Sí, tras un gran consenso entre profesionales y entidades, ya está en proceso de maquetación y se va a presentar desde Presidencia.

P ¿Ha subsanado las deficiencias que denunciaba Chrysallis (Asociación de Familias con Menores Trans) de que se mareaba por el circuito asistencial a los pacientes con disforia de género?

R Este protocolo ha sido revisado y ha incluido enmiendas no solo de Chrysallis sino también de Ben Amics y ha tenido revisores externos a nivel nacional. Se han compilado todas las enmiendas y se ha hecho un protocolo de consenso.

P ¿Se mantiene la Unidad de Identidad de Género (UDIG, recurso en el que un psicólogo clínico evaluaba las dudas del paciente sobre su identidad sexual) de Son Espases?

R Sí, aunque ahora el paso por ella será voluntario y cambia su nombre para denominarse Consulta de Identidad de Género porque en realidad es una consulta y no una unidad en la que haya un equipo de personas trabajando.

P¿La seguirá llevando Fernando Rivera?

R Por supuesto. Pese a recibir por todas partes, ha sido uno de los principales promotores de este protocolo.

P Hace casi un año anunciaron un procedimiento negociado para hacer tres reasignaciones de género en Barnaclínic y hablaron de un concierto futuro para otras 18 intervenciones. ¿En qué fase se encuentra?

R Las tres primeras ya están operadas y en sus casas y todo fue perfecto. Me he entrevistado con todas ellas. Y ahora hemos abierto otro procedimiento negociado con el Clínic para operar a otras siete que lo ponemos en marcha ya.

P ¿Cuándo?

R En las próximas tres semanas se operarán tres, dos en el mes de abril y otras dos en el mes de mayo. Y nos ponemos en una lista de espera de junio de 2017. La reducimos de los nueve años que llevaban algunas personas esperando operarse a menos de dos.

P A pesar de esta notable reducción de los tiempos de espera, ¿podrían acogerse estas once personas al decreto de garantía de demora (decreto que garantiza no esperar más de seis meses para operarse en la pública)?

R No lo sé si está contemplado para este tipo de intervenciones. Lo que sí sé es que se está ultimando un convenio marco con Barnaclínic para poder derivarles intervenciones que aquí no se hacen. Entre ellas las vaginoplastias.

P ¿Contemplan en algún momento derivar pacientes para que les hagan faloplastias?

R No porque no lo haríamos con las suficientes condiciones de seguridad. Ni siquiera Barnaclínic las va a hacer. Las hicieron en dos ocasiones y tuvieron muchísimos problemas postquirúrgicos porque son muy complicadas. En estos momentos no tenemos ningún centro de referencia nacional para estas intervenciones al que podamos derivar.

P En estos momentos, ¿cuántos pacientes trans han cambiado su nombre en su tarjeta sanitaria?

R Si no voy mal... 142.

P ¿Es el censo de trans de las islas?

R Entendemos que sí. Bueno, estos son los que han cambiado su nombre. Seguramente habrá más.

P ¿Cómo le sentaron las críticas de Chrysallis y Ben Amics después de lo que ha trabajado por este colectivo?

R Personalmente, como Oriol, las encajé fatal. Me dolieron mucho porque llegaron después de haber desplegado un intenso trabajo y la sensación era de que solo recibíamos palos. Y lo hecho en esta legislatura ha sido brutal.