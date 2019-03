Més ve "una oportunidad" de llevar a Madrid su sello en las políticas dels Acords pel Canvi

La militancia de Més per Mallorca aprobó ayer en asamblea los programas para las elecciones generales y autonómicas. Así, las más de 100 personas que asistieron al acto aprobaron por asentimiento y sin abstenciones ni votos en contra los documentos, que en total recogen más de un millar de propuestas. El candidato a las generales por Veus Progresistes que encabeza Més y Esquerra Republicana, Guillem Balboa, destacó la importancia de estar presentes con fuerza en las próximas elecciones generales. "Si nosotros no lo hacemos por ideas, otros lo harán por intereses ", ha apuntado Balboa, para quien estas elecciones generales son "una oportunidad" para llevar a Madrid las políticas del Pacto como la ley de Cambio Climático y medidas para hacer frente a la problemática de la vivienda.

En este sentido, Balboa, explicó que propondrán "dotar de herramientas" a los Ayuntamientos para "limitar la subida excesiva" de los precios de la vivienda y del alquiler y se ha referido a la "necesidad" de que la coalición que lidera "tenga presencia" en Madrid para impulsar estar medidas. El también alcalde de Alaró Balboa recordó que la vivienda es un derecho y que las administraciones tienen la responsabilidad de garantizarlo. "No queremos más especulación con la vivienda, no queremos que la gente tenga que destinar más de la mitad de su sueldo a pagar un lugar para vivir. Por ello vamos a Madrid con propuestas concretas y valientes, para hacer de la vivienda un derecho garantizado ", aseguró.

En la asamblea de Més para ratificar su programa también intervinieron los diferentes candidatos. Es el caso de Bel Busquets, cabeza de cartel en el Consell. Bsuqets aseguró que las políticas de los Acuerdos para el Cambio "llevan el sello de Més" y por este motivo "vamos a Madrid para ser decisivos y evitar los obstáculos del Gobierno central". Fina Santiago, número dos al Parlament y consellera de Servicios Sociales destacó la "continuidad de las políticas que Més ha llevado a cabo con éxito en las idferentes instituciones.

Miquel Ensenyat, presidente del Consell, fue el encargado de cerrar la asamblea y de recordar que "los cambios que hemos empezado no tienen marcha atrás". El candidato de Més al Govern puso en valor el cambio de modelo económico que se ha iniciado esta legislatura, "un cambio que continuaremos para llegar a tener unas islas donde el turismo no sea la única fuente de ingresos, donde la innovación e investigación no se vean como algo lejano y donde la soberanía energética sea ya una realidad".