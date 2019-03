Miquel Rosselló: "El REB es un buen instrumento pero falta desarrollarlo"

"La comisión mixta creada en el Régimen Especial de Balears (REB) es un buen instrumento pero falta aplicarlo y desarrollarlo". Así se pronunció ayer

En palabras de Rosselló, la puesta en marcha de esta comisión es un gran paso para avanzar en la "tan necesaria" mejora de la financiación de las islas, aunque apuntó un aspecto no tan positivo: "Con esta comisión deberemos batallar las cuantías cada año".

El portavoz de 'Per un bon finançament' celebró que Balears vaya a contar con una comisión bilateral. "Es un reconocimiento a la insularidad de Balears", señaló.

Con un tono menos amable, Rosselló hizo hincapié en la importancia del régimen fiscal, no incluido en el REB. Una medida esencial que, en palabras del portavoz de 'Per un bon finançament', no se ha logrado. Aún. Ya que Rosselló aseguró que las islas deben luchar para incluirlo dentro de un nuevo decreto ley.

Por otro lado, Rosselló lamentó la falta de concienciación por parte de la sociedad, y de los propios partidos políticos, sobre la importancia de la financiación autonómica. Según indicó el portavoz de la plataforma, los políticos prometen nuevas rutas de tren, tranvías, incrementos en las partidas de educación o sanidad sabiendo que no lo van a cumplir ¿Por qué? "Por que no hay dinero. Los presupuestos son insuficientes".

"Tenemos un sistema de financiación perverso. Uno de los modelos europeos más descentralizados en gastos pero centralizado en ingresos", criticó Rosselló, que destacó la gran deuda pública de las islas. "Y con este sistema solo va a seguir creciendo", comentó.

Para poner fin a todo ello, desde el grupo promotor 'Per un bon finançament' reclamaron que después de las elecciones, tanto generales como autonómicas, se cree lo que denominan "un pacto de país" para mejorar los ingresos de Balears y en el que tienen cabida tanto partidos políticos como instituciones o asociaciones. "Podemos seguir como hasta ahora o podemos pedir lo que es nuestro", concluyó Rosselló.