El Govern pide que Matas cumpla la condena del caso Over en prisión

La comunidad autónoma se opone a que el tribunal de la Audiencia de Palma sustituya para Jaume Matas la condena de prisión por el caso Over, or el pago de una multa ecómica. Así lo ha expresado la letrada María Ángeles Berrocal, como acusación particular, que se ha sumado al acuerdo que firmó la fiscalía Anticorrupción, en el que Jaume Matas aceptaba su responsabilidad y asumía una condena de dos años y medio, siempre y cuando se sustituyera esta pena por el pago de una multa de 18.000 euros.

El argumento principal de la acusación para oponerse a esta sustitución es que Jaume Matas era el máximo responsable de la comunidad y como tal fue el responsable que se cometiera el delito de malversación de fondos públicos. Berrocal pidió al tribunal que adoptara una decisión de prevención general, que se traduciría en obligar a Matas a cumplir en prisión la pena acordada con las acusaciones. Recordó que el expresident no es un delincuente primario, ya que arrastra cinco sentencias condenatorias. Cuestionó, además, la actitud de Matas en este juicio, que se limitó a reconocer los hechos, pero sin asumir ninguna responsabilidad, una actitud, según recordó, que fue parecida a la que mostró en el juicio del caso Nóos, por el que ahora está cumpliendo condena. La letrada realizó este anuncio sin la presidencia del expresident en la Sala, dado que renunció a su derecho a la última palabra.

El anuncio de la comunidad autónoma no agradó al letrado defensor José Zaforteza, que acusó a la comunidad de actuar con mala fe procesar y de contribuir además a que se politice la justicia, para que el Consell de Govern no tenga que dar explicaciones por la razón por la que se apoya la libertad provisional del ex político. El letrado explicó que durante este juicio pudo presentar muchas impugnaciones, pero que no lo hizo porque firmó un acuerdo escrito con la fiscalía.