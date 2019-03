Víctor Küppers: "Vivimos en un país de tarados y pastilleros"

Bajo el título 'Vivir y trabajar con entusiasmo!' Víctor Küppers se ha robado el show este jueves durante la inauguración del VII Congreso Náutico. Ante un público entregado a sus mensajes de psicología positiva, y muerto de risas, el doctor en Humanidades y profesor universitario ha disertado sobre cómo en este país de "tarados y pastilleros" lo importante es la actitud, porque "cuando pierdes el ánimo entras en la mediocridad y tu estado de ánimo es lo más importante".

El holandés que llegó a España de niño, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y profesor de Universidad de Barcelona y la Universidad Internacional de Cataluña, reconoce que él entra en la categoría de conferenciantes que se pasa el día "leyendo a expertos de psicología positiva" y que lo suyo es "copiar y pegar". En un auditorio repleto de representantes del sector náutico se ha declarado un hombre de montaña que no tiene embarcación para a continuación afirmar que el nivel de personas desanimadas que tenemos alrededor nos sitúa en "rankings históricos" porque estamos "en un país de tarados y pastilleros". "Hay personas que van siempre enfadadas", asegura y estamos infectados por el "virus del 'uf'". "El desánimo es cada vez más habitual y es normal a nivel económico, social y político". "Dicen los periódicos económicos que lo mejor ya ha pasado, joder pues yo no me he enterado", ironiza.



El estado de ánimo, clave

"El gran peligro es el desánimo", porque las personas "empiezan el lunes deseando que sea viernes". "Vivir así es asqueroso, es como si una embarcación tiene un agujero", ha afirmado en un guiño a los congresistas. La solución, asegura, está en la psicología positiva brinda, que brinda " hábitos". El quid de la cuestión está en la actitud, porque cuando "pierdes el ánimo entras en la mediocridad", por ello lo más importante es el estado de ánimo que es "una responsabilidad personal".

Jugando con los símiles del mundo del fútbol este barcelonista afirma que "cuando estás motivado y vas con alegría sacas lo mejor que llevas dentro, es un tú fantástico que tienes", aunque "el problema es la sociedad de mierda en la que vivimos". Por contra, "cuando no estas motivado y vas sin alegría sacas lo peor que llevas dentro, es un tú asquerosos que todos tenemos. La diferencia entre el tú en su peor versión y el tú en la mejor, está en el estado de ánimo".

Para Küppers, si "en tu vida no tienes un drama, tienes el estado de ánimo que tú quieres. Hay personas que van por la vida arrastrando los pies. La psicología positiva ha creado el concepto de alegría de vivir y cuando la tienes, la tienes un lunes y un jueves (€) y eso es lo normal".

El ejemplo de esa alegría lo encuentra Küppers en el enamoramiento "esa sensación de tres o cuatro meses que vas flotando". Aunque esa euforia no se puede mantener sí se puede aspirar a ir "un escalón por debajo, que es la alegría de vivir".



Vamos como "pollos sin cabeza"

El problema es que "vamos por la vida como pollos sin cabeza. Vamos corriendo siempre". Y, lamentablemente "nos hemos acostumbrado a vivir en una sociedad que no sonríe", critica el profesor universitario de Gestión comercial que asegura expulsar de sus clases a los alumnos con cara seria: "Les echo de clase si están mustios".

"Lo que transmitimos empieza por la cara" y nos gustan "las personas fáciles, agradables". "El hombre cuya cara no sonríe no debería abrir una tienda", dice parafraseando un proverbio chino y haciendo risas sobre que los chinos entonces no deberían tener comercios abiertos.

La psicología positiva llama irresponsables a los que esperan que la vida les venga a sonreír, explica Víctor Küppers. "Siempre hay problemas y sin son dramas no hay consuelo" y advierte que nos "hemos vuelto insensibles al sufrimiento ajeno. Si ves gente buscando en el contenedor y no te conmueves te has vuelto insensible".

Para el motivador está claro que "existe el derecho al desahogo, hay que sacar el enfado pero se llaman desahogos razonables" y no estar "cinco años" así. Aboga por la serenidad y aceptar las cosas como son en la vida. "No vas a cambiar que vives en un país que no compra ni coches ni casas ni barcos, sal del bucle. O cambias de sector o defraudas a Hacienda o te adaptas. Ir amargado no ayuda".

"Estas islas son un paraíso, me he quedado un cuarto de hora mirando la bahía de Palma", dice Küppers. "Lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante", afirma. "Haz de tu vida una obra de arte. Olé, olé y olé", concluye.