El PI presenta al expresidente del alquiler turístico para ser su "voz en Madrid"

La lucha en solitario de El Pi para defender el alquiler turístico en Baleares se ha saldado en el fichaje del presidente de la patronal del alojamiento vacacional, Habtur, Joan Miralles, como su candidato a las próximas elecciones generales del 28 de abril con el que los regionalistas quieren conseguir dar voz a Baleares en Madrid. "Encaja en mucho más que en un tema concreto", ha asegurado, no obstante, el presidente del partido Jaume Font sobre Miralles, quien por su parte ha prometido que, de llegar al Congreso, defenderá "una mejor financiación y un REB digno para Baleares".

Miralles, doctor en sociología del turismo y experto universitario en cooperación para el desarrollo y que ya ha dejado su cargo al frente de la patronal Habtur y será el número uno del Pi el 28-A como independiente. "Todos estos años he visto el trabajo que ha hecho el Pi y me he sentido identificado, ahora lo puedo decir", ha confesado hoy Miralles.

"Joan Miralles encaja con nosotros en mucho más que en un tema concreto. Es una persona joven, moderada y balearista", ha defendido Font, quien ha confiado poder mantener los 33.000 votos de las autonómicas y poder sumar para lograr el escaño para el Pi.