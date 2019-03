«El foro Tendencias DMallorca me parece una iniciativa digna de elogio»

Durante más de 25 años, ha participado al más alto nivel en la promoción del turismo en España. El próximo lunes, 25 de marzo, participará en el foro Tendencias DMallorca, que se celebrará en el Club Diario de Mallorca, y en la que disertará sobre los objetivos de desarrollo sostenible aprobados por la ONU y el papel del turismo en esta cuestión.

Diario de Mallorca organiza la cuarta edición del foro Tendencias DMallorca, una cita de referencia que abre la temporada turística y en la que se reúnen los principales actores de la economía y del turismo balear, con el objetivo de crear un punto de encuentro y reflexión que gira en torno de la tecnología y su efecto en la economía.

Este año, la jornada profesional debatirá sobre los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) aprobados por la Organización de las Naciones Unidas y el papel fundamental que el turismo tiene en la consecución de estos objetivos, y contará con la participación de una autoridad del sector: Manuel Butler, director ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo.

¿Cuál es la tarea y función de la OMT?

Promover el turismo responsable, sostenible y universalmente accesible.

¿Cómo ha evolucionado la promoción turística en los últimos años?

Básicamente podemos decir que se ha pasado de la brocha gorda a pintar muy fino, por dos razones básicas: primero por la mayor complejidad de lo que quiere el turista, vamos a un turismo cada vez más personalizado; y segundo porque el marketing digital ha permitido responder a este cambio.

¿Qué papel juega España en el mercado turístico mundial?

Es un líder indiscutible. Muchos miran lo que hace España, pues su éxito es innegable.

¿Qué retos afronta el sector turístico en el Mediterráneo?

A parte del ya mencionado del cambio de la demanda, más personalizada, hay otros grandes retos como el cambio demográfico en Europa, el cambio climático y la sostenibilidad (economía circular).

Balears tiene un impuesto turístico que se paga en los hoteles ¿Le parece una buena medida para preservar el entorno y fomentar las inversiones en el medio ambiente? ¿Es el sistema adecuado?

No voy a entrar a valorarlo, pues en OMT somos muy respetuosos con las autoridades turísticas de los destinos, pues se convirtió en un tema políticamente muy discutido. Pero le digo dos cosas, que no es el primer destino que lo implanta, y su mera implantación no es suficiente para preservar el entorno. La sostenibilidad medioambiental es algo mucho más complejo y a largo plazo.

El turismo en Mallorca, un destino maduro, ha sido acusado de generar masificación en los últimos años, ¿qué opina al respecto?

Mallorca, turísticamente, es uno de los destinos más avanzados del mundo, por lo que es lógico aparezcan los problemas de sobredemanda, que deben ser afrontados de manera disruptiva, más de lo mismo no sirve, y la mayoría de los agentes turísticos en Mallorca están en esta línea. La masificación requiere un cambio radical de la gestión de los flujos turísticos.

¿Qué consejo daría a los hoteleros de Balears ante el auge del mercado turístico oriental?

Dar consejo a los hoteleros mallorquines es difícil, pues son unos excelentes profesionales y muy respetados en el mundo. Les diría: mantengan la apuesta por la calidad y la reinversión en la planta hotelera, en definitiva que pongan las luces largas y estén muy atentos a estos grandes cambios que le formulaba en mi cuarta respuesta.

El alquiler vacacional genera polémica en Balears, especialmente porque se le culpa –en parte– por el excesivo precio de la vivienda. ¿La solución es prohibirlo en las viviendas plurifamiliares?

No es un fenómeno exclusivo de Balears, sucede en otros destinos avanzados, especialmente en las ciudades. Está claro que hay que regularlo para que juegue en las mismas condiciones que otros oferentes. En la OMT estamos analizando este fenómeno, muy unido a los destinos muy maduros, normalmente ciudades, y está muy localizado, va por barrios.

¿Qué opina de eventos como el Foro Tendencias DMallorca?

Me parece una iniciativa digna de elogio. Hoy día, ante los cambios tan profundos y rápidos que experimentamos y que marcarán las próximas décadas, es muy necesario ir al rincón de pensar. Además, quiero decir que me siento muy honrado por haber sido invitado a la cita, en lo que podríamos llamar el Silicon Valley del turismo.

