Apoyo unánime del PSIB a las listas de Armengol de las que Miralles queda descabalgado

El Consell Polític del PSIB, máximo órgano del partido entre congresos, aprobó ayer por unanimidad las candidaturas electorales para las elecciones generales del 28 de abril y las autonómicas del 26 de mayo. De ellas queda descabalgado Francesc Miralles, quien en 2015 fue el cartel electoral para la presidencia del Consell de Mallorca. A Miralles, vicepresidente primero y conseller de Cultura en la institución insular, se le había ofrecido cerrar simbólicamente la candidatura que encabeza Catalina Cladera, pero no aceptó.

Durante el día de ayer Miralles no ocultó que no esperaba quedar fuera de las listas que han consensuado la líder del partido, Francina Armengol, y Cladera. Durante la mañana mantuvo contactos para alcanzar un acuerdo sin éxito y por la tarde no acudió a las reuniones de las ejecutivas y Consell Polític del PSIB de Mallorca, primero, ni a las de los órganos de dirección balear después.

El mensaje de Armengol fue claro: "Al elaborar unas listas electorales siempre hay que elegir y establecer prioridades, pero todos somos parte de un proyecto y Miralles lo ha entendido". Así se expresó la líder del partido al acabar la reunión del Consell Polític. Añadió que Miralles es alguien con una "gran valía política" y que si el PSIB mantiene el poder autonómico "obviamente será imprescindible" en el Govern o en el Consell, "al igual que otros" que no forman parte de las listas.

La candidatura al Consell, en la que Cladera contará como número dos con el actual portavoz parlamentario socialista, Andreu Alcover, se caracteriza por una rotunda renovación. Del actual grupo del PSIB en la institución insular solo se mantendrá Javier de Juan, vicepresidente del IMAS. Sin embargo, mientras que a otros cargos se les ha reubicado en otras listas electorales, Miralles ha quedado fuera.

Esta fue la única sombra en medio de la unanimidad ante la doble cita con las urnas. Este apoyo fue traducido por Armengol como la imagen de un partido "fuerte, unido, con presente y con futuro" que afronta las elecciones con unas listas elaboradas para "ganar". Así, los primeros puestos de la candidatura autonómica los ocupan los consellers socialistas en el Govern, para potenciar la imagen de una gestión en estos cuatro años con la que, segun resaltó, los socialistas han "cumplido con los compromisos con los ciudadanos" que asumieron en 2015. "Son unas listas con personas con gran valía y preparadas para gestionar. Hemos elegido a los mejores para defender los intereses del partido y sobre todo de los ciudadanos", concluyó la líder del PSIB.