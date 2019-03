Pericay no pedirá la revisión de las primarias de Ciudadanos en Baleares

Xavier Pericay, portavoz de Ciudadanos en Baleares y candidato perdedor de las primarias para la presidencia del Govern de la formación naranja, no tiene intención de pedir la revisión de los comicios internos, como ocurre en comunidades como Castilla y León, Madrid, Murcia y Cantabria. Pericay, pese a quejarse de las presiones a los afiliados para que apoyaran a su contrincante y ganador del proceso, Marc Pérez-Ribas, asegura que "no tengo sospechas, considero que las primarias fueron limpias".

Ante esta situación, la candidatura que sucumbió por sorpresa en el proceso interno para elegir candidato, no piensan promover ningún nuevo recuento ni la revisión de los votos de los afiliados. En Baleares la derrota de Xavier Pericay frente a un desconocido Marc Pérez-Ribas no entraba en los planes de nadie. Pericay ha sido el líder de la formación naranja desde 2015 y él fue uno de los fundadores de la formación en sus primeros pasos en Cataluña.

Pericay acusó a su contrincante en las primarias de "mucho ruido, muchas llamadas y mucha presión sobre los afiliados" durante la campaña interna de Ciudadanos en las islas. El portavoz naranja también habló de "rumores" sobre promesas de cargos por parte del equipo de Pérez-Ribas. Pese a ello, Pericay considera que ello no tiene nada que ver con la limpieza del proceso electoral.

En comunicades como Castilla-León, donde se anuló el proceso, Cantabria o Madrid se pone en duda la validez de votos para decantar la balanza hacia uno de los candidatos, habitualmente el oficialista. En Balears ha ocurrido justamente lo contrario. Ha perdido el candidato del aparato y no hay sospechas de votos fraudulentos. El propio Xavier Pericay reconoció que "no esperaba perder estas primarias" y lamentó que no se hubiera valorado el trabajo realizado durante estos últimos cuatro años.