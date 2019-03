El Govern oculta la letra pequeña de las medidas fiscales del nuevo REB

Balears tiene medio Régimen Especial (REB) ya aprobado. Se trata de la parte de bonificaciones al transporte e inversiones en las islas. La otra mitad, la parte de las medidas fiscales, sigue en el aire, en manos del Gobierno que salga de las urnas el próximo 28 de abril y, pese a lo que la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha ido detallando, nadie la ha visto aún más allá del Govern. Tres semanas después de haberse desgranado sus medidas, el texto acordado sigue sin ver la luz. Por ello, PP, El Pi y Ciudadanos se han aliado para exigir el texto y poder comprobar la letra pequeña de las medidas fiscales del nuevo REB.

En un escrito registrado ayer en el Parlament y firmado por Biel Company, Jaume Font y Xavier Pericay, los tres partidos solicitan a la presidenta "la remisión a los firmantes de una copia del texto del anteproyecto de ley que mencionó durante su comparecencia". En el escrito, recuerdan que para facilitar la labor de control por parte del Parlament, los grupos deben tener acceso a todos los documentos que obren en poder del Govern. Lo cierto es que lo que quieren tanto PP, El Pi como Cs es conocer la letra pequeña y el detalle de las medidas después de las vaguedades y ambigüedades del decreto ley de inversiones y bonificaciones del Régimen Especial.

Desde el día en que la presidenta anunció que el REB iría a consejo de ministros, ya avanzó que la parte fiscal incluiría deducciones del 90 por ciento a la inversión de empresas y autonómos y un régimen fiscal especial para productores agrarios e industriales. Medidas que también avanzó la ministra y portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, Isabel Celáa. Sin embargo, cabe recordar que por las dudas jurídicas de la ministra María Jesús Montero se decidió dejar estas medidas fiscales fuera del decreto ley del REB e iniciar su tramitación como anteproyecto de ley. Al no quedar aún aprobado, a diferencia de las inversiones y bonificaciones, no ha sido publicado en el Boletín Oficial (BOE).



"La presidenta lo tiene"



La semana pasada, fue el diputado de Més per Menorca, Nel Martí, el encargado de señalar durante la comparecencia de Armengol para explicar el REB que ninguno de los grupos había tenido acceso al redactado del anteproyecto de ley, un extremo en el que le siguieron otros diputados, entre ellos de PP, El Pi y Ciudadanos. A raíz de ello, Armengol se comprometió desde la tribuna a entregar a los partidos el documento del anteproyecto de ley ese mismo día. Sin embargo, a día de hoy todavía no ha entregado el texto a ningún partido.

"Hoy hablo también en nombre de PP y de El Pi, pero no es que me hayan fichado", bromeó ayer el portavoz de Ciudadanos, Xavier Pericay, que anunció que ya se había llevado al registro el escrito firmado por las tres formaciones. "La presidenta se comprometió a pasárnoslo, lo hemos pedido y todavía no hemos recibido nada", lamentó el diputado del partido de Albert Rivera. "Está claro que la presidenta lo tiene porque lo fue leyendo en su comparencia", apuntó: "Espero que lo recibamos".